IRB Nations Cup 2010: calendario

di Redazione 29/04/2010

L’International Rugby Board ha ufficializzato oggi il calendario della IRB Nations Cup 2010 che dall’11 al 20 giugno, all’Arcul de Triumf di Bucarest, vedrà impegnata la Nazionale Italiana “A” di Gianluca Guidi e Giampiero De Carli. Gli Azzurri affronteranno l’Argentina Jaguars nella prima giornata (11 giugno) per poi proseguire il proprio cammino affrontando Georgia (15 giugno) e Romania (20 giugno), entrambe già affrontate e battute lo scorso novembre. “Tre partite difficili e importanti – sintetizza Gianluca Guidi – a cominciare da quella contro i Jaguars argentini che si sono ben comportati nella Vodacom Cup sudafricana. La Georgia è una squadra solida, la conosciamo bene e si presenterà con l’entusiasmo che la qualificazione ai Mondiali 2011 avrà portato nell’ambiente, mentre la Romania vorrà sfruttare il vantaggio derivante dal giocare in casa. Punteremo su un gruppo di ventisei giocatori, con quindici avanti e undici trequarti, e considerato il livello dei tre incontri sarà molto importante un turn-over efficace. Dovremo affrontare la competizione partita dopo partita, avendo come riferimento per la nostra performance la gara vinta in febbraio contro la Scozia “A”, dove siamo stati estremamente soddisfatti sia del gioco offensivo che di quello difensivo messo in atto dai giocatori. Ripartiamo da lì per disputare una Nations Cup da protagonisti”. Questo il calendario completo dell’IRB Nations Cup: I giornata – venerdì 11 giugno Namibia v Romania Argentina Jaguars v Italia “A” Scozia “A” v Georgia II giornata – martedì 15 giugno Italia “A” v Georgia Scozia “A” v Namibia Romania v Argentina Jaguars III giornata – domenica 20 giugno Georgia v Namibia Italia “A” v Romania Argentina Jaguars v Scozia “A”

