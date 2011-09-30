IRLANDA, LA FORMAZIONE PER L'ITALIA
di Redazione
30/09/2011
[gallery] Dunedin (Nuova Zelanda) – Declan Kidney, tecnico dell’Irlanda, ha annunciato la formazione che affronterà l’Italia domenica sera a Dunedin alle 20.30 locali (9.30 in Italia, diretta Sky Sport 2HD) nel match decisivo per il passaggio ai quarti di finale della Rugby World Cup “Nuova Zelanda 2011”: 15 Rob Kearney 14 Tommy Bowe 13 Brian O’Driscoll (cap) 12 Gordon D’Arcy 11 Keith Earls 10 Ronan O’Gara 9 Conor Murray 8 Jamie Heaslip 7 Sean O’Brien 6 Stephen Ferris 5 Paul O’Connell 4 Donncha O'Callaghan 3 Mike Ross 2 Rory Best 1 Cian Healy a disposizione 16 Sean Cronin 17 Tom Court 18 Donnacha Ryan 19 Denis Leamy 20 Eoin Reddan 21 Jonathan Sexton 22 Andrew Trimble
