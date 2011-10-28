ITALDONNE, IL XV PER LA SFIDA ALLA FRANCIA
di Redazione
28/10/2011
[gallery] ECCELLENZA, DESIGNAZIONI ARBITRALI IV GIORNATA Roma – Il CNAr, Commissione Nazionale Arbitri della FIR, ha reso note le designazioni arbitrali per la quarta giornata del Campionato Italiano d’Eccellenza in programma tra sabato 29 e domenica 30 ottobre. Sabato alle 15.00 due gli incontri in programma: gli Estra I Cavalieri Prato, in vetta alla classifica insieme al Cammi Calvisano, ricevono il Rugby Reggio ultimo in classifica ma reduce dalla vittoria interna su L’Aquila, la prima per i rossoneri nel massimo campionato. Arbitra il ferrarese Bertelli. Alla stessa ora la Femi-CZ Vea Rovigo, dopo l’inattesa sconfitta esterna a San Gregorio, cerca il riscatto sul campo di casa del “Battaglini” contro la Mantovani Lazio che divide insieme ai Bersaglieri ed al Petrarca Padova la seconda posizione provvisoria alle spalle del duo di testa. Gara in grado di fornire importanti indicazioni a lungo termine per la stagione, affidata ad un arbitro d’esperienza come il padovano Marrama. Alle 15.30, al “San Michele”, sfida tra neopromosse: il Cammi Calvisano, primo insieme a Prato, affronta il San Gregorio Catania galvanizzato dal successo interno su Rovigo, e proprio un rodigino – Traversi – è il direttore di gara designato per la partita. Chiude il programma di sabato 29 ottobre, alle ore 16.00 al “Fattori”, la gara tra L’Aquila Rugby ed i Campioni d’Italia del Petrarca Padova, affidata al giovane internazionale trevigiano Mitrea. Domenica alle 15.00, in diretta su Rai Sport 2 ed in streaming sul portale www.raisport.rai.it, gara già importante per le ambizioni di play-off di BancaMonteParma Crociati e Marchiol Mogliano che si affrontano al “XXV Aprile”: designato il frascatano Stefano Mancini. Eccellenza – IV giornata - sabato 29.10.11 ore 15.00 Femi-CZ Vea Rovigo v Mantovani Lazio arb. Marrama (Padova) g.d.l. Roscini (Milano), Marchesin (San Donà) quarto uomo: Crivellini (Udine) ore 15.00 Estra I Cavalieri Prato v Rugby Reggio arb. Bertelli (Ferrara) g.d.l. Cason (Rovigo), Rebuschi (Rovigo) quarto uomo: Fracasso (Padova) ore 15.30 Cammi Calvisano v San Gregorio Catania arb. Passacantando (L’Aquila) g.d.l. Sandri (Trieste), Armanini (Parma) quarto uomo: Borsetto (Varese) ore 16.00 L’Aquila Rugby v Petrarca Padova arb. Mitrea (Treviso) g.d.l. De Martino (Napoli), Brescacin (Treviso) quarto uomo: Radetich (Napoli) domenica 30.10.11 – ore 15.00 – diretta Rai Sport 2 BancaMonteParma Crociati v Marchiol Mogliano arb. Mancini (Frascati) g.d.l. Traversi (Rovigo), Laurenti (Bologna) quarto uomo: Armanini (Parma) Classifica: Cammi Calvisano, Estra I Cavalieri Prato* punti 10; Femi-CZ Vea Rovigo, Mantovani Lazio, Petrarca Padova 7; BancaMonteParma Crociati, Marchiol Mogliano 6; San Gregorio Catania, L’Aquila Rugby 5; Rugby Reggio 4 *quattro punti di penalizzazione
Redazione