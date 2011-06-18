ITALIA 7s, A LIONE STORICO SUCCESSO SULL&acirc;

Home Senza categoria ITALIA 7s, A LIONE STORICO SUCCESSO SULLâ

di Redazione 18/06/2011

[gallery] ITALIA 7s, A LIONE STORICO SUCCESSO SULL’INGHILTERRA Lione (Francia) – L’Italseven di De Rossi e Martin chiude con due vittorie e due sconfitte la prima giornata di gara al Grand Prix Fira di Lione, rimanendo in corsa per la qualificazione ai quarti di finale della parte alta del tabellone – decisiva la sfida di domattina contro la Russia – ma soprattutto conquistando uno dei più prestigiosi risultati mai ottenuti da una selezione azzurra: dopo aver tenuto efficacemente testa alla Francia padrona di casa nel match inaugurale (19-14) gli Azzurri hanno infatti superato per 21-19 l’Inghilterra in quello che è il primo successo mai ottenuto contro un XV della Rosa a livello seniores. Dopo la vittoria ai danni dell’Inghilterra gli Azzurri si sono ripetuti, con qualche incertezza di troppo, contro la Moldavia superato per 26-19 e, dopo un primo tempo da dimenticare nell’ultimo match di giornata contro il Galles (14-0 dopo due minuti di gioco per i Dragoni) hanno rimontato sino al 24-21, non riuscendo però ad effettuare il sorpasso. Domani mattina alle 10.30 la partita con la Russia determinerà la qualificazione alla parte alta del tabellone in caso di vittoria e la possibilità di lottare per il successo finale del Grand Prix francese. Grand Prix FIRA – I giornata Francia v Italia 19-14 Inghilterra v Italia 19-21 Italia v Moldavia 26-19 Galles v Italia 24-21 domani Russia v Italia

