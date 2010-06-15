Home Federazione Italiana Rugby Italia A batte Georgia 21-3

Italia A batte Georgia 21-3

di Redazione 15/06/2010

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Sette calci di Luciano Orquera danno all’Italia “A” il successo per 21-3 sulla Georgia nella seconda giornata della IRB Nations Cup di Bucarest e tengono gli Azzurri di Gianluca Guidi in vetta alla classifica in vista dell’ultimo, decisivo turno della manifestazione in calendario domenica 20 giugno sempre nella capitale rumena. Pavanello e compagni, dopo il 22-20 dell’esordio sui Jaguars argentini, costruiscono contro i georgiani – già fermati sull’8-7 in novembre a Palmanova – molte più azioni da meta, ma faticano oltremisura in fase di finalizzazione, costringendo il propri mediano d’apertura agli straordinari dalla piazzola. Il numero dieci del Brive centra i pali quattro volte nella prima frazione di gioco, mandando l’Italia “A” a riposo in vantaggio per 12-0, poi allunga sino al 18-0 in avvio di ripresa: il match è ormai in discesa, ma l’Italia fatica a chiuderlo nonostante un’evidente supremazia in fase di possesso. La Georgia accorcia con un piazzato al quarto d’ora, poi ancora Orquera fissa il risultato finale sul 21-3 prima di un lungo, ma vano, assedio finale dell’Italia alla linea di meta avversaria. “Non è stata la gara che mi aspettavo – spiega a fine gara il tecnico Guidi – ma abbiamo portato l’incontro a casa e, con una partita ancora da giocare, siamo in piena corsa per conquistare questo torneo. Questo è l’aspetto positivo della vittoria. Purtroppo ci è mancata la capacità di chiudere la partita in modo netto, nei giorni a venire ci concentreremo molto sull’attacco per essere più efficaci contro la Romania. Al di là degli errori – aggiunge Guidi – abbiamo conquistato l’ennesima vittoria, a testimonianza del grande lavoro che questo gruppo sta svolgendo e della grande voglia di vincere che ci anima. Adesso vogliamo chiudere in bellezza contro i padroni di casa, vorrebbe dire alzare per la prima volta la Nations Cup”. Domenica, all’Arcul de Triumf di Bucarest, il match che vale il torneo. Bucarest, Stadium “Arcul de Triumf” - martedì 15 giugno 2010 IRB Nations Cup, II giornata ITALIA “A” v GEORGIA 21-3 (12-0) Marcatori: p.t. 8’ cp. Orquera (3-0); 11’ cp. Orquera (6-0); 37’ cp. Orquera (9-0); 40’ cp. Orquera (12-0); s.t. 7’ cp. Orquera (15-0); 10’ cp. Orquera (18-0); 13’ cp. Kvirikashvili (18-3); 25’ cp. Orquera (21-3) Italia: Pace; Benvenuti (30’ st. Chiesa), Pratichetti A., Quartaroli, Sgarbi; Orquera, Semenzato (10’ st. Toniolatti); Erasmus, Minto (19’ st. Orlando), Barbieri R.; Pavanello E., Pavanello A. (30’ st. Tveraga); Chistolini (10’ st. Ravalle), Festuccia (26’ st. Giazzon), Muccignat (15’ st. De Marchi An.) Georgia: Urjukashvili; Todua, Zibzibadze (cap), Korkelia, Chchikdvadze; Kvirikashvili, Samkharadze; Bolgashvili, Tavartkiladze, Sakvarelidze; Mikautadze, Sutiashvili; Kakovin, Natriashvili, Dadunashvili Arbitro: Jonker (Sudafrica)

Condividi Facebook Twitter Whatsapp