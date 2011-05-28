ITALIA &quot;A&quot;, BORTOLAMI CAPITANO DOMANI A SAN DONA' (ORE 20) CONTRO IL XV DELLA SERENISSIMA

Home Senza categoria ITALIA "A", BORTOLAMI CAPITANO DOMANI A SAN DONA' (ORE 20) CONTRO IL XV DELLA SERENISSIMA

ITALIA "A", BORTOLAMI CAPITANO DOMANI A SAN DONA' (ORE 20) CONTRO IL XV DELLA SERENISSIMA

di Redazione 28/05/2011

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

[gallery] ITALIA “A”, SCELTA LA FORMAZIONE PER IL TEST CON XV DELLA SERENISSIMA A RIPOSO BERNABO’ (CAVIGLIA), BORTOLAMI CAPITANO – SAN DONA’, DOMENICA ORE 20.00 Paese (Treviso) – Test fondamentale in vista della partecipazione alla Churchill Cup, domani sera al “Mario e Romolo Pacifici” di San Donà di Piave (ore 20.00) per l’Italia “A” di Gianluca Guidi e Giampiero De Carli: la seconda rappresentativa azzurra affronterà la selezione veneta del XV della Serenissima sulla strada che porta all’appuntamento del 4-18 giugno in Inghilterra, con esordio il 4 giugno a Northampton contro il Canada. Per il test di verifica contro la selezione veneta, che già l’anno scorso aveva sfidato l’Italia “A” in vista della Nations Cup, Guidi e De Carli tengono a riposo il capitano Valerio Bernabò, ancora non pienamente recuperato da un lieve infortunio alla caviglia ed affidano al veterano Marco Bortolami i gradi per una partita che servirà a fornire indicazioni importanti allo staff tecnico ed a scegliere i ventotto convocati – attualmente sono trentatrè – che voleranno in Inghilterra per partecipare, per la prima volta nella storia del rugby italiano, alla Churchill Cup. In campo dal primo minuto anche un altro veterano, Mauro Bergamasco, che ritrova l’azzurro dopo aver saltato per infortunio sia i Cariparma Test Match di novembre che l’RBS 6 Nazioni 2011 con la Nazionale Maggiore, mentre all’ala Guidi schiera il giovanissimo Angelo Esposito, talento emergente del Ruggers Tarvisium, classe 1993. “Domani daremo a tutti gli atleti a disposizione la possibilità di esprimersi in campo, l’obiettivo è quello di costruire una squadra in grado di essere performante alla Churchill Cup partendo da un gruppo con molti giovani e molte novità” spiega Gianluca Guidi. “In questi giorni di lavoro a Paese abbiamo visto uno spirito positivo, siamo contenti dell’approccio avuto da tutti i convocati, della partecipazione al lavoro che sia i veterani che i giovanissimi hanno dimostrato. Il XV della Serenissima è un avversario ideale per quelli che sono i nostri obiettivi, hanno giocatori esperti che ci potranno mettere in difficoltà e ci permetteranno di ricreare situazioni di gioco con cui ci confronteremo nel match d’esordio del 4 giugno contro i canadesi”. Lunedì mattina, successivamente alla partita contro il XV della Serenissima, Guidi e De Carli ufficializzeranno la lista dei ventotto convocati per la Churchill Cup. Questo il XV iniziale per la partita di domani sera a San Donà: 15 Ruggero TREVISAN (BancaMonteParma Crociati)* 14 Angelo ESPOSITO (Ruggers Tarvisium)** 13 Denis MAJSTOROVIC (Estra I Cavalieri Prato) 12 Matteo PRATICHETTI (MPS Aironi, 22 caps) 11 Michele SEPE (Benetton Treviso, 3 caps) 10 Riccardo BOCCHINO (MPS Aironi, 6 caps) 9 Tito TEBALDI (MPS Aironi, 14 caps) 8 Manoa VOSAWAI (Benetton Treviso) 7 Mauro BERGAMASCO (Stade Francais, 84 caps) 6 Francesco MINTO (Benetton Treviso) 5 Corniel VAN ZYL (Benetton Treviso) 4 Marco BORTOLAMI (MPS Aironi, 84 caps) - capitano 3 Fabio STAIBANO (MPS Aironi, 9 caps) 2 Tommaso D’APICE (Futura Park Rugby Roma)* 1 Alberto DE MARCHI (MPS Aironi) CLICCA QUI PER L’ELENCO COMPLETO DEI CONVOCATI *è/è stato membro dell'Accademia FIR U20 "Ivan Francescato" ** membro dell'Accademia FIR U18 di Mogliano Veneto

Condividi Facebook Twitter Whatsapp