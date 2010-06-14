Home Federazione Italiana Rugby Italia A cerca bis con Georgia

Italia A cerca bis con Georgia

di Redazione 14/06/2010

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Una sola novità nel XV titolare dell’Italia “A” che domani all’Arcul de Triumf di Bucarest affronta la Georgia nella seconda giornata della IRB Nations Cup (ore 15.00 locali, 14.00 in Italia – diretta Eurosport 2). Dopo il successo per 22-20 sull’Argentina Jaguars nel match d’esordio, Gianluca Guidi e Giampiero De Carli apportano solo una variazione in prima linea, dove Dario Chistolini sostituisce nel ruolo di pilone destro Pedro Di Santo. Invariata per il resto la formazione titolare. Domani a Bucarest Italia “A” e Georgia si affrontano per la seconda volta nella stagione: il precedente del 20 novembre scorso, a Palmanova (UD) aveva visto gli Azzurri imporsi di misura, 8-7. Questa la formazione per la gara di domani: 15 Samuele PACE (MPS Viadana, 3 caps) 14 Tommaso BENVENUTI (Benetton Treviso)* 13 Andrea PRATICHETTI (Femi-CZ Rovigo)* 12 Roberto QUARTAROLI (Banca Monte Parma, 3 caps)* 11 Alberto SGARBI (Benetton Treviso, 5 caps) 10 Luciano ORQUERA (Brive, 14 caps) 9 Fabio SEMENZATO (Benetton Treviso) 8 Jaco ERASMUS (MPS Viadana, 3 caps) 7 Francesco MINTO (Banca Monte Parma) 6 Robert BARBIERI (Benetton Treviso, 7 caps) 5 Enrico PAVANELLO (Benetton Treviso, 8 caps) 4 Antonio PAVANELLO (Benetton Treviso, 5 caps) - capitano 3 Dario CHISTOLINI (Petrarca Padova) 2 Carlo FESTUCCIA (Racing-Metro Paris, 47 caps) 1 Matteo MUCCIGNAT (Benetton Treviso) a disposizione 16 Davide GIAZZON (Banca Monte Parma) 17 Andrea DE MARCHI (Femi-CZ Rovigo) 18 Mantvydas TVERAGA (Banca Monte Parma) 19 Silvio ORLANDO (Benetton Treviso, 14 caps) 20 Giulio TONIOLATTI (Futura Park Rugby Roma, 5 caps) 21 Alberto CHIESA (Consiag I Cavalieri Prato)* 22 Massimiliano RAVALLE (Femi-CZ Rovigo)* *è/è stato membro dell’Accademia FIR “Ivan Francescato”

Condividi Facebook Twitter Whatsapp