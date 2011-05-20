ITALIA &quot;A&quot;, DE CARLI LANCIA LA CHURCHILL CUP DI GIUGNO IN INGHILTERRA

Home Senza categoria ITALIA "A", DE CARLI LANCIA LA CHURCHILL CUP DI GIUGNO IN INGHILTERRA

ITALIA "A", DE CARLI LANCIA LA CHURCHILL CUP DI GIUGNO IN INGHILTERRA

di Redazione 20/05/2011

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

[gallery] DE CARLI LANCIA LA CHURCHILL CUP DELL’ITALIA “A” “SQUADRA DI ALTO LIVELLO, TANTI GIOVANI INDICANO LA SALUTE DEL MOVIMENTO” Roma – La sua meta alla Scozia è una delle immagini indimenticabili del rugby azzurro, la marcatura che sancì – insieme ai 29 punti di Dominguez – il vittorioso esordio dell’Italia nel 6 Nazioni contro la Scozia. Oggi, oltre undici anni dopo, Giampiero De Carli è il tecnico responsabile degli avanti dell’Italia “A” che, a partire dal 26 maggio, si radunerà a Paese (Treviso) per preparare la prima partecipazione alla Churchill Cup che inizia il 4 giugno in Inghilterra. Un’Italia “A”, quella scelta da Guidi e De Carli – che annunceranno la lista definitiva dei convocati solo il 30 maggio, all’indomani di un incontro di verifica in programma a San Donà di Piave contro il XV della Serenissima – dove l’esperienza di alcuni veterani come Mauro Bergamasco e Marco Bortolami andrà a braccetto con la voglia di conquistare un posto nella rosa dell’Italia per i mondiali neozelandesi di settembre di alcuni giovani emergenti. “Alla Churchill Cup portiamo una seconda rappresentativa di alto livello – spiega De Carli – con almeno dieci giocatori in lizza per la convocazione alla Rugby World Cup neozelandese del prossimo autunno. In Inghilterra affronteremo un torneo di altissimo livello, era indispensabile poter puntare sui migliori giocatori offerti oggi dal movimento ed offrire al tempo stesso un’opportunità di maturazione importante ai giovani”. CLICCA QUI PER LA VIDEO INTERVISTA A GIAMPIERO DE CARLI (filmato di libero utilizzo televisivo e radiofonico) Tra i convocati anche tre giovanissimi, tutti provenienti dall’Accademia U18 di Mogliano Veneto: “Padovani, Esposito e Bettin sono stati invitati per i primi quattro giorni di raduno, poi decideremo se prolungare oltre il loro impegno con l’Italia “A” – spiega l’ex tallonatore romano – ma la decisione di portarli al raduno di Paese è un messaggio importante non solo per questi tre ragazzi ma per tutto il movimento. Oggi credo che il movimento, tra accademie e nazionali giovanili, stia crescendo in modo importante e questi tre under 18, inseriti nella rosa dell’Italia “A”, potranno fare un’esperienza di alto livello e capire cosa li aspetta nel prosieguo della loro carriera agonistica. E’ fondamentale che i giovani sappiano che vengono osservati e, se lo meritano, valorizzati al meglio”. “Mauro Bergamasco e Marco Bortolami – prosegue De Carli – sono due atleti di enorme esperienza (168 caps in due, equamente divisi – ndr) e poter contare su di loro per la Churchill Cup per me e Gianluca Guidi rappresenta una grande risorsa. Hanno già fatto moltissimo per la Nazionale Maggiore e sono sicuro che molto potranno ancora fare”. De Carli chiude analizzando il reparto degli avanti e della prima linea in particolare: “Abbiamo un pack di valore, in prima linea siamo ben coperti e, senza fare i nomi dei singoli, abbiamo dei giovani interessanti che devono continuare a lavorare per acquisire esperienza. Da ex specialista del ruolo posso dire che ormai il ruolo di tallonatore è molto cambiato rispetto ad un tempo, ed è necessario interpretarlo in modo molto diverso dal passato”. L’Italia “A” si radunerà a Paese giovedì 26 maggio ed il 29 a San Donà affronterà il XV della Serenissima. L’indomani verranno ufficializzate le convocazioni per la Churchill Cup dove Bernabò e compagni, inseriti nella Pool B, affronteranno il Canada il 4 giugno a Northampton e la Russai il 12 giugno a Gloucester. Questi i trentatré pre-convocati dell’Italia “A”: Piloni Matias AGUERO (MPS Aironi, 17 caps) Dario CHISTOLINI (Petrarca Padova) Alberto DE MARCHI (MPS Aironi) Massimiliano RAVALLE (Femi-CZ Rovigo)* Lorenzo ROMANO (BancaMonteParma Crociati) Fabio STAIBANO (MPS Aironi, 9 caps) Tallonatori Tommaso D’APICE (Futura Park Rugby Roma)* Andrea MANICI (HBS GranDucato Parma)* Seconde linee Valerio BERNABO’ (Benetton Treviso, 19 caps) - capitano Marco BORTOLAMI (MPS Aironi, 84 caps) Filippo CAZZOLA (Estra I Cavalieri Prato)* Joshua FURNO (MPS Aironi)* Cornelius VAN ZYL (Benetton Treviso) N.8/flanker Nicola BELARDO (Estra I Cavalieri Prato)* Mauro BERGAMASCO (Stade Francais, 84 caps) Gabriele CICCHINELLI (Futura Park Rugby Roma)* Francesco MINTO (Benetton Treviso) Manoa VOSAWAI (Benetton Treviso, 8 caps) Mediani di mischia Edoardo PADOVANI (Marchiol Mogliano)** Tito TEBALDI (MPS Aironi, 14 caps) Mediani d’apertura Riccardo BOCCHINO (MPS Aironi, 6 caps)* Tommaso IANNONE (BancaMonteParma Crociati)* Centri/Ali/Estremi Andrea BETTIN (Roccia Rubano)** Angelo ESPOSITO (Ruggers Tarvisium)** DuRandt GERBER (HBS GranDucato Parma) Denis MAJSTOROVIC (Estra I Cavalieri Prato) Gilberto PAVAN (MPS Aironi, esordiente) Andrea PRATICHETTI (Benetton Treviso)* Matteo PRATICHETTI (MPS Aironi, 22 caps) Michele SEPE (Benetton Treviso, 3 caps) Giulio TONIOLATTI (MPS Aironi, 5 caps) Ruggero TREVISAN (BancaMonteParma Crociati)* Giovanbattista VENDITTI (MPS Aironi)* *è/è stato membro dell’Accademia FIR U20 “Ivan Francescato” **è membro dell’Accademia FIR U18 di Mogliano Veneto nota: in caso di eventuale partecipazione alla Finale del Campionato d’Eccellenza del 28 maggio, gli atleti tesserati per le Società Femi-CZ Rovigo, Estra I Cavalieri Prato, Petrarca Padova e BancaMonteParma Crociati potranno essere aggregati all’Italia “A” a partire dal 29 maggio.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp