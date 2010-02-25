Home Federazione Italiana Rugby Italia "A": scelta la formazione per la Scozia "A"

Italia "A": scelta la formazione per la Scozia "A"

di Redazione 25/02/2010

Gianluca Guidi, responsabile tecnico dell’Italia “A”, ha annunciato la formazione per il match internazionale contro la Scozia “A”, in programma allo Stadio “Vittorio Pozzo” di Biella venerdì sera alle ore 20.00 nel secondo ed ultimo impegno dell’inverno 2010. Una sola incognita in terza linea per coach Guidi, con Favaro dolorante per una contusione alla coscia: se il flanker del Banca Monte Parma fosse costretto a partire dalla panchina, il suo posto nel XV titolare verrebbe preso da Silvio Orlando. Gradi di capitano per Tommaso Reato, che divide il reparto di seconda linea da Valerio Bernabò, reduce dalla partita del 6 Nazioni con l’Inghilterra. L’ultimo scontro diretto tra Italia “A” e Scozia “A” risale all’anno passato, quando a Perth gli Azzurri fermarono sul 22-22 gli highlanders. Questa la formazione: 15 Paolo BUSO (Futura Park Rugby Roma, 1 cap) 14 Samuele PACE (MPS Viadana, 3 caps) 13 Andrea PRATICHETTI (Femi-CZ Rovigo)* 12 Matteo PRATICHETTI (MPS Viadana, 20 caps) 11 Michele SEPE (MPS Viadana, 2 caps) 10 Luciano ORQUERA (Brive, 14 caps) 9 Simon PICONE (Benetton Treviso, 21 caps) 8 Manoa VOSAWAI (Banca Monte Parma, 5 caps) 7 Simone FAVARO (Banca Monte Parma, 5 caps)*/Silvio ORLANDO (Benetton Treviso, 14 caps) 6 Jaco ERASMUS (MPS Viadana, 3 caps) 5 Valerio BERNABO’ (Futura Park Rugby Roma, 13 caps) 4 Tommaso REATO (Femi-CZ Rovigo, 9 caps) - capitano 3 Ignacio ROUYET (Benetton Treviso, 7 caps) 2 Davide GIAZZON (Banca Monte Parma) 1 Franco SBARAGLINI (Benetton Treviso, 4 caps) a disposizione 16 Tommaso D’APICE (Futura Park Rugby Roma)* 17 Pedro DI SANTO (Benetton Treviso) 18 Mantvydas TVERAGA (Banca Monte Parma) 19 Silvio ORLANDO (Benetton Treviso, 14 caps)/Simone FAVARO (Banca Monte Parma, 5 caps)* 20 Pietro TRAVAGLI (Femi-CZ Rovigo, 9 caps) 21 Kristopher BURTON (Consiag I Cavalieri Prato, 4 caps) 22 Roberto QUARTAROLI (Banca Monte Parma, 3 caps)* *è/è stato membro dell’Accademia FIR “Ivan Francescato” @Andrea Cimbrico | FIR

