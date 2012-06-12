Home Senza categoria ITALIA AL LAVORO A TORONTO, DOMANI IL XV PER SFIDARE IL CANADA

di Redazione 12/06/2012

ITALIA AL LAVORO A TORONTO, DOMANI IL XV PER SFIDARE IL CANADA Toronto - Prima di giornata di allenamento a Toronto per l'Italrugby in vista del secondo test-match del tour estivo in programma venerdí sera al BMO Field contro il Canada. In mattinata gli Azzurri si sono alternati tra la palestra nel centro cittá ed il campo d'allenamento degli Oakville Crusaders, dove gli uomini di Brunel sono tornati a lavorare anche nel pomeriggio per iniziare a prendere confidenza con il piano di gioco da utilizzare venerdì sera. Sergio Parisse ha continuato le terapie iniziate a Roma a seguito dell'infortunio al bicipite femorale destro in Top14 e domani effettuerá una risonanza magnetica di controllo ma non sarà disponibile per la partita di venerdí. Situazione analoga per Luke McLean, a sua volta impegnato nel recupero dal trauma ai flessori riportato in Argentina e focalizzato su un eventuale utilizzo nella partita del 23 giugno ad Houston contro gli USA. Ha invece lavorato a parte ed in piscina il terza linea Francesco Minto, che verrá rivalutato nei prossimi giorni dopo il trauma distorsivo al ginocchio - senza compromissione legamentosa - subito in allenamento contro l'Argentina. Riposo precauzionale infine per Alberto De Marchi che contro i Pumas ha riportato una contusione alla spalla destra. Domani alle 9.00 canadesi (15 in Italia) il CT Brunel annuncerá la formazione per la partita di venerdí sera.

