Italia vs All Blacks: festa dello sport
di Redazione
16/11/2009
Lasciamo alle principali testate sportive e alla Federazione Italiana Rugby i commenti tecnici sulla partita e la valutazione dei risultati. Quello che abbiamo piacere di sottolineare è la festa attorno all'evento Italia - All Blacks. Ottantamila persone unite nello stadio simbolo del calcio italiano, per festeggiare il Rugby, lo sport per il quale ognuno di noi ogni giorno dedica il proprio entusiasmo. Sabato quella Nazionale, quei ragazzi, l'organizzazione tutta, gli All Blacks ed ognuno degli oltre ottantamila, hanno donato un tesoro impagabile al rugby italiano. Per lo sport, per i valori che dello sport dovrebbero essere bandiera, i tifosi con la maglietta dell'Italia e sopra felpa degli All Blacks, sono un messaggio che se c'è una guerra nello sport è solo quella dentro al campo e che il gladio al terzo fischio diventa il ricordo dell'ennesima esperienza di vita, che merita di essere festeggiata in un terzo tempo. Grazie quindi al pubblico, alla Federazione e alla Nazionale Italiana Rugby. In rassegna qualche titolo delle principali testate giornalistiche e alcune foto gentilmente concesse da uno dei fotografi accreditati Marco Sartori, che ringraziamo pubblicamente.
Rassegna stampa match
- Quell'Italia che ha guardato negli occhi gli All Blacks (Satelios News)
- Gli All Blacks ci battono ma è festa italiana (Il Giornale)
- All Bluff ma l'Italia c'è (Libero News)
- Grande festa per gli All Blacks ma San Siro meritava di più (Il Giornale)
- Gli Azzurri e un'emozione senza precedenti (Il Sole 24 Ore)
Articolo Precedente
Il futuro della Femi Cz Rugby Rovigo parte oggi
Articolo Successivo
La settimana di lavoro della Femi Cz Rugby Rovigo
Redazione