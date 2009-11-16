Loading...

Italia vs All Blacks: festa dello sport

Redazione Avatar

di Redazione

16/11/2009

Rugby test match 2009 Italia vs All Blacks New Zeland _09 di Marco SartoriLasciamo alle principali testate sportive e alla Federazione Italiana Rugby i commenti tecnici sulla partita e la valutazione dei risultati.  Quello che abbiamo piacere di sottolineare è la festa attorno all'evento Italia - All Blacks. Ottantamila persone unite nello stadio simbolo del calcio italiano, per festeggiare il Rugby, lo sport per il quale ognuno di noi ogni giorno dedica il proprio entusiasmo. Sabato quella Nazionale, quei ragazzi, l'organizzazione tutta, gli All Blacks ed ognuno degli oltre ottantamila, hanno donato un tesoro impagabile al rugby italiano. Per lo sport, per i valori che dello sport dovrebbero essere bandiera, i tifosi con la maglietta dell'Italia e sopra felpa degli All Blacks, sono un messaggio che se c'è una guerra nello sport è solo quella dentro al campo e che il gladio al terzo fischio diventa il ricordo dell'ennesima esperienza di vita, che merita di essere festeggiata in un terzo tempo. Grazie quindi al pubblico, alla Federazione e alla Nazionale Italiana Rugby. In rassegna qualche titolo delle principali testate giornalistiche e alcune foto gentilmente concesse da uno dei fotografi accreditati Marco Sartori, che ringraziamo pubblicamente. Rugby test match 2009 Italia vs All Blacks New Zeland _04 di Marco Sartori Rugby test match 2009 Italia vs All Blacks New Zeland _05 di Marco Sartori Rugby test match 2009 Italia vs All Blacks New Zeland _29 di Marco Sartori Rugby test match 2009 Italia vs All Blacks New Zeland _45 di Marco Sartori Rugby test match 2009 Italia vs All Blacks New Zeland _71 di Marco Sartori

Rassegna stampa match

Redazione

Redazione

