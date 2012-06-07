Home Senza categoria ITALIA, BRUNEL ANNUNCIA LA FORMAZIONE PER SFIDARE I PUMAS

di Redazione 07/06/2012

ITALIA, BRUNEL ANNUNCIA LA FORMAZIONE PER SFIDARE I PUMAS SABATO A SAN JUAN PRIMA TAPPA DEL TOUR, ESORDIO PER DE MARCHI San Juan (Argentina) – Jacques Brunel, Commissario Tecnico della Nazionale Italiana Rugby, ha annunciato la formazione che sabato (ore 15.40 locali, 20.40 in Italia) affronterà l’Argentina all’Estadio Bicentenario di San Juan nella prima tappa del tour estivo nelle Americhe. Un solo esordiente in campo dal primo minuto, il pilone sinistro Alberto De Marchi, ma tante novità nel XV titolare il cui capitanato, con Sergio Parisse ancora in fase di recupero, viene affidato da Brunel al seconda linea Marco Bortolami, che guida l’Italia per la trentottesima volta in carriera. La linea arretrata è inedita e con un’età media di ventitrè anni: Luke McLean parte nella posizione di estremo e con i suoi 37 caps all’attivo è ampiamente il più esperto dei trequarti Azzurri per la partita di San Juan. Ad affiancarlo nel triangolo allargato Brunel conferma Venditti, metaman italiano nell’ultimo RBS 6 Nazioni, che fa coppia all’ala con Tommaso Benvenuti, visto a secondo centro nel Torneo. Conferma a primo centro per Alberto Sgarbi, già titolare della maglia numero dodici in tre incontri del Sei Nazioni, mentre a secondo centro Roberto Quartaroli conquista il suo quarto cap internazionale a tre anni esatti di distanza dalla sua ultima apparizione con la maglia dell’Italia. In regia il CT azzurro si affida alla coppia che ha guidato l’Italia in febbraio e marzo con Kristopher Burton mediano d’apertura ed Edoardo Gori in maglia numero nove a coordinare la mischia. Ed anche nel pack proposto da Brunel non mancano le novità, con Robert Barbieri che rileva dall’indisponibile Parisse la maglia numero otto – posizione in cui ha giocato spesso in stagione con la Benetton Treviso – e divide il reparto con i due flanker veterani Mauro Bergamasco (alla novantesima apparizione) ed Alessandro Zanni. A gestire la rimessa laterale Brunel schiera, insieme al capitano di giornata Marco Bortolami, un altro specialista come Antonio Pavanello, alla sua seconda volta da titolare in Nazionale mentre in prima linea, insieme all’esordiente De Marchi sul lato sinistro, partono dall’inizio Martin Castrogiovanni come pilone destro e Carlo Festuccia tallonatore. Per il numero due abruzzese il cap numero cinquantadue arriva ad oltre un anno dall’ultima uscita internazionale, a marzo 2011, in occasione della vittoria del Flaminio contro la Francia. Due gli esordienti in panchina, il tallonatore della Femi-CZ Rovigo Davide Giazzon ed il pilone Lorenzo Romano, mentre completano la lista dei ventidue il seconda linea Joshua Furno, il flanker Simone Favaro, il mediano di mischia Tito Tebaldi – anche lui assente in azzurro da quasi due anni – l’apertura Riccardo Bocchino e l’utility back Giulio Toniolatti. A San Juan i Pumas e gli Azzurri si sfidano per la diciottesima volta. Il bilancio è di cinque vittorie italiane, undici dei sudamericani ed un pareggio. L’ultima vittoria azzurra è datata 2008, 12-13 a Cordoba, mentre nell’ultimo scontro diretto nel novembre 2010 al Bentegodi di Verona la vittoria era andata all’Argentina per 16-22. Direzione di gara affidata al francese Garces, che ha arbitrato l’Italia una sola volta in carriera, lo scorso febbraio all’Olimpico di Roma contro l’Inghilterra. Questa la formazione dell’Italia: 15 Luke MCLEAN (Benetton Treviso, 37 caps) 14 Giovanbattista VENDITTI (Aironi Rugby, 4 caps)* 13 Roberto QUARTAROLI (Aironi Rugby, 3 caps)* 12 Alberto SGARBI (Benetton Treviso, 17 caps) 11 Tommaso BENVENUTI (Benetton Treviso, 17 caps)* 10 Kristopher BURTON (Benetton Treviso, 14 caps) 9 Edoardo GORI (Benetton Treviso, 13 caps)* 8 Robert BARBIERI (Benetton Treviso, 21 caps) 7 Mauro BERGAMASCO (Aironi Rugby, 89 caps) 6 Alessandro ZANNI (Benetton Treviso, 63 caps) 5 Marco BORTOLAMI (Aironi Rugby, 93 caps) – capitano 4 Antonio PAVANELLO (Benetton Treviso, 7 caps) 3 Martin CASTROGIOVANNI (Leicester Tigers, 85 caps) 2 Carlo FESTUCCIA (Banca Monte Parma Crociati, 51 caps) 1 Alberto DE MARCHI (Aironi Rugby, esordiente) a disposizione 16 Davide GIAZZON (Femi-CZ Vea Rovigo, esordiente) 17 Lorenzo ROMANO (Aironi Rugby, esordiente) 18 Joshua FURNO (Aironi Rugby, 2 caps) 19 Simone FAVARO (Aironi Rugby, 10 caps)* 20 Tito TEBALDI (Aironi Rugby, 14 caps) 21 Riccardo BOCCHINO (Estra I Cavalieri Prato, 12 caps)* 22 Giulio TONIOLATTI (Aironi Rugby, 10 caps) *è/è stato membro dell’Accademia FIR “Ivan Francescato”

