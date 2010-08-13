Italia: convocati U20

di Redazione 13/08/2010

Sono ventisei gli atleti scelti dal tecnico Andrea Cavinato per partecipare con la Selezione Under 20 al tour estivo in Sudafrica che prenderà il via il 18 agosto con il raduno di Tirrenia. Gli Azzurrini - attesi da una stagione particolarmente lunga ed intensa che culminerà nel Junior World Championship del giugno 2011 in Veneto - voleranno a Città del Capo il 23 agosto e quattro giorni più tardi affronteranno la rappresentativa del Bellville College nel primo dei tre impegni del tour. Il 31 agosto, sempre a Città del Capo, la squadra diretta da Cavinato affronterà una selezione U20/U19 di Western Province per poi chiudere il trittico di incontri il 4 settembre contro Western Province U20. “Ci aspetta un anno molto impegnativo – ha detto Andrea Cavinato spiegando le proprie scelte per la tournèe che inaugura il 2010/2011 dell’U20 italiana – e questo ci ha indotto a selezionare per l’Accademia di Tirrenia il maggior numero possibile di atleti nel giro dell’Italia U20 per poter lavorare costantemente con la squadra che sarà protagonista al 6 Nazioni ed al Junior World Championship. Nelle scorse settimane è stato svolto un grande lavoro in Accademia, prestando enorme attenzione alla preparazione fisica per poter presentare al tour una squadra in condizione. Queste tre partite estive – spiega l’allenatore trevigiano - saranno importanti per testare in particolar modo la mentalità della squadra. Abbiamo già allenato in modo approfondito l’organizzazione difensiva, dove esigeremo una grande presenza nell’uno contro uno, e dalla prossima settimana ci concentreremo maggiormente sul gioco d’attacco. La prima partita contro il Bellville College servirà come gara di transizione verso le sfide con le due selezioni di Western Province. In particolare la terza ed ultima partita contro Western Province U20, che fornisce molti atleti alle nazionali giovanili sudafricane, sarà molto difficile e di alto livello. Ci aspettiamo che la squadra risponda positivamente a questi tre incontri, soprattutto per quanto riguarda la tenuta psicologica, per poter poi affrontare con serenità e fiducia in prosieguo della stagione”. Questi i ventisei atleti convocati con la Selezione Italiana U20 per il tour in Sudafrica: GiovannI ALBERGHINI (Gran Parma Rugby)* Maurizio ALUIGI (Cammi Calvisano)* Matteo APPIANI (Cammi Calvisano)* Andrea BALSEMIN (Gran Parma Rugby)* Cesare BERTON (Petrarca Padova)* Jacopo BOCCHI (Benetton Treviso) Guido CALABRESE (US Benevento)* Federico CONFORTI (Petrarca Padova)* Augusto COSULICH (Benetton Treviso)* Matteo DELL’ACQUA (AST Milano)* Timi ENODEH (AlmavivA UR Capitolina)* Alvise FARAON (Benetton Treviso)* Alessandro FURIA (Petrarca Padova)* Marco FUSER (Marchiol Mogliano)* Filippo GEROSA (Vibu Noceto)* Edoardo GHIRALDINI (Petrarca Padova)* Piermaria LESO (Petrarca Padova)* Andrea LUPETTI (Consiag I Cavalieri Prato)* Giovanni MAISTRI (Cammi Calvisano)* Alfio MAMMANA (Amatori Catania)* Luca MORISI (ASR Milano)* Alex MORSELLINO (Petrarca Padova)* Guglielmo PALAZZANI (Cammi Calvisano) Leonardo SARTO (Petrarca Padova)* Alessandro TARTAGLIA (AlmavivA UR Capitolina)* Michele VISENTIN (Benetton Treviso)* *è/è stato membro dell’Accademia FIR “Ivan Francescato” CALENDARIO TOUR 18 agosto – raduno a Tirrenia 22 agosto – trasferimento a Roma 23 agosto – partenza per Città del Capo 27 agosto – partita vs Bellville College 31 agosto – partita vs Western Province U20/U19 4 settembre – partita vs Western Province U20 XV 6 settembre – rientro in Italia

