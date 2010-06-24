Italia: dichiarazioni Cittadini, Derbyshire, Sepe

di Redazione 24/06/2010

Il pilone Lorenzo Cittadini, il flanker Paul Derbyshire e l’ala dell’Italia Michele Sepe hanno incontrato la stampa oggi al Blue Lagoon Hotel di East London a seguito dell’annuncio della formazione che affronterà il Sudafrica sabato 26 al Buffalo City Stadium. Di seguito alcune delle loro principali dichiarazioni: Lorenzo Cittadini, pilone Italia, sul debutto da titolare sabato ad East London: “Già tornare a giocare con la maglia della Benetton Treviso dopo l’infortunio di due anni fa è stato bello, con Italia tornare in campo è qualcosa di speciale. Abbiamo un gruppo molto unito e compatto, credo sia il segreto di questa Italia non avere primedonne. Sabato sappiamo tutti che sarà ancora più difficile che la settimana scorsa a Witbank, loro come sempre schierano una formazione di grande talento e vorranno reagire alla critiche che sono state loro mosse dopo il primo test”. Paul Derbyshire, flanker Italia, sulla prima partita da titolare: “Dopo aver saltato la prima partita da titolare a Cardiff per un piccolo infortunio ho una nuova opportunità e spero di sfruttarla al meglio. Sicuramente il secondo test contro gli Springboks sarà una battaglia, ma partiamo pronti e preparati per questo scontro. Maglia azzurra è sempre privilegio ed emozione forte, farlo contro i Campioni del Mondo da una motivazione extra. Anche loro come noi provano altri giocatori in vista del Tri-Nations, ci aspettiamo un gioco diverso rispetto alla prima partita e credo cercheranno di muovere di più la palla e giocare al largo. Dovremo difendere nel migliore dei modi e rimanere concentrati per tutta la partita. Sono contento di chiudere la stagione con la chance di giocare titolare e di essere riuscito ad entrare a far parte in modo regolare della Nazionale. Continuerò a lavorare per confermarmi in futuro”. Michele Sepe, ala Italia, sul ritorno in Nazionale dopo quattro anni: “Voglio giocarmi le mie carte, è una grande emozione in particolare per me che troverò come avversario diretto un grande campione come Habana. Siamo concentrati e vogliamo provare a fare meglio della scorsa settimana. Non credo ci sia rilassamento nel gruppo dopo la buona prova di Witbank, loro vorranno migliorare ed affronteranno la partita con grande intensità. Toccherà a noi dare il massimo per fermarli. Non dovremo fallire placcaggi e concedere loro spazi, visto che sicuramente muoveranno molto la palla, mentre in attacco dovremo cercare di concretizzare al massimo, più di quanto fatto la settimana scorsa”. Nota per le redazioni: le video-interviste a Paul Derbyshire e Michele Sepe sono disponibili in formato .mp4 sulla home page di Federugby.it

