Italia: ecco la formazione

di Redazione 17/06/2010

Nick Mallett, Commissario Tecnico della Nazionale Italiana Rugby, ha reso nota la formazione che affronterà il Sudafrica sabato 19 giugno alle ore 15.00 al Puma Stadium di Witbank nel primo dei due test-match del tour estivo. L’incontro verrà trasmesso in diretta da Sky Sport 2 (telecronaca Raimondi/Munari). Sabato, nella provincia di Mpumalanga, gli Azzurri affrontano il Sudafrica campione del mondo per la nona volta nella loro storia. Tutti favorevoli al XV verdeoro i precedenti, l’ultimo dei quali risale ai Cariparma Test Match del novembre 2009: in quell’occasione, al “Friuli” di Udine, gli Springboks si imposero per 10-32 dopo aver chiuso in vantaggio di misura, 7-12, la prima frazione di gioco. Sei, rispetto all’ultimo scontro diretto tra le due Nazionali, i cambi apportati alla formazione azzurra dal CT Nick Mallett, che ritrova dal primo minuto il capitano Sergio Parisse il quale proprio ad Udine aveva disputato il suo ultimo incontro prima del lungo stop per l’infortunio al ginocchio destro. Confermata la terza linea titolare ad Udine – al fianco di Parisse Mallett schiera i flanker Zanni e Favaro – in mischia la novità è rappresentata dall’inedita coppia di seconde linee composta da Quintin Geldenhuys e Valerio Bernabò. Per l’atleta romano si tratta della prima apparizione da titolare dal 24 agosto 2007, nel match di preparazione alla Rugby World Cup giocato a Belfast. In prima linea Castrogiovanni a destra e Perugini a sinistra fanno reparto con Ghiraldini, capitano azzurro nell’ultimo 6 Nazioni ma partito dalla panchina in novembre contro gli Springboks. Confermata la mediana titolare dell’RBS 6 Nazioni con Gower all’apertura e Tebaldi mediano di mischia – anche il numero nove nocetano era partito dalla panchina in novembre – Mallett affida ancora a Luke McLean la maglia numero quindici di estremo mentre all’ala Mirco Bergamasco, calciatore designato dopo le ottime percentuali ottenute in inverno, fa coppia con Kaine Robertson. Completa la formazione titolare la coppia di centri formata da Matteo Pratichetti ed Andrea Masi. In panchina gli avanti Ongaro, Cittadini, Bortolami e Derbyshire, i mediani Picone e Bocchino ed il trequarti Canale. ITALIA 15 Luke MCLEAN (Benetton Treviso, 19 caps) 14 Kaine ROBERTSON (MPS Viadana, 46 caps) 13 Andrea MASI (Racing-Metro Paris, 50 caps) 12 Matteo PRATICHETTI (MPS Viadana, 21 caps) 11 Mirco BERGAMASCO (Stade Francais, 71 caps) 10 Craig GOWER (Bayonne, 11 caps) 9 Tito TEBALDI (Plusvalore Gran Parma, 11 caps) 8 Sergio PARISSE (Stade Francais, 67 caps) - capitano 7 Alessandro ZANNI (Benetton Treviso, 42 caps) 6 Simone FAVARO (Banca Monte Parma, 5 caps)* 5 Quintin GELDENHUYS (MPS Viadana, 11 caps) 4 Valerio BERNABO’ (Futura Park Rugby Roma, 14 caps) 3 Martin CASTROGIOVANNI (Leicester Tigers, 67 caps) 2 Leonardo GHIRALDINI (Benetton Treviso, 29 caps) 1 Salvatore PERUGINI (Bayonne, 71 caps) a disposizione 16 Fabio ONGARO (Saracens, 69 caps) 17 Lorenzo CITTADINI (Benetton Treviso, 1 cap) 18 Marco BORTOLAMI (Gloucester RFC, 82 caps) 19 Paul DERBYSHIRE (Petrarca Padova, 3 caps) 20 Simon PICONE (Benetton Treviso, 21 caps) 21 Riccardo BOCCHINO (Femi-CZ Rovigo, 3 caps)* 22 Gonzalo CANALE (Clermont-Auvergne, 56 caps) *è/è stato membro dell’Accademia FIR “Ivan Francescato”

