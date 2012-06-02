Home Senza categoria ITALIA EMERGENTI, BATTUTO 29-0 IL XV DELLA SERENISSIMA

ITALIA EMERGENTI, BATTUTO 29-0 IL XV DELLA SERENISSIMA

di Redazione 02/06/2012

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

ITALIA EMERGENTI, BATTUTO 29-0 IL XV DELLA SERENISSIMA VENERDI’ A BUCAREST VIA ALLA NATIONS CUP CONTRO LA RUSSIA Mogliano Veneto (TV) – L’Italia Emergenti completa la preparazione all’IRB Nations Cup che scatta l’8 giugno a Bucarest superando per 29-0 la selezione CIV del XV della Serenissima nella partita giocata questa sera al “Quaggia” di Mogliano Veneto. La seconda rappresentativa azzurra, guidata da Gianluca Guidi, ha aperto le marcature dopo un quarto d’ora con il veterano Matteo Pratichetti, con 24 caps internazionali il più esperto degli atleti in campo, bissando poco dopo con una marcatura del pilone Lovotti – entrato dal primo minuto per Fazzari rispetto all’annuncio della formazione – ma faticando poi a trovare varchi nella ben organizzata difesa della rappresentativa veneta. In avvio di ripresa una meta del mediano di mischia Alberto Chillon ha dato agli Emergenti un confortante vantaggio di 17-0 e la squadra capitanata dal flanker Filippo Cristiano ha potuto spingere ancora più a fondo sull’acceleratore finalizzando ancora due volte al di là della linea di meta nel finale ancora con Chillon e con Barbini, entrato nella ripresa. “Il XV della Serenissima si è confermato l’avversario ideale in vista delle sfide che ci attendono in Romania, ringrazio ancora il CIV per averci permesso di giocare una partita di questo livello in vista della Nations Cup” ha commentato a fine gara il tecnico dell’Italia Emergenti, Gianluca Guidi. “Abbiamo prodotto un bel rugby, le mete sono arrivate da giocate interessanti ed anche se sicuramente resta del lavoro da fare in rimessa e sotto il punto di vista della disciplina in campo sono contento di come i ragazzi si sono espressi e dello spirito con cui partiamo per Bucarest” ha aggiunto Guidi. Venerdì, all’Arcul de Triumf di Bucarest, l’Italia Emergenti farà il proprio esordio nella Nations Cup sfidando la Russia. Mogliano Veneto, Stadio “Maurizio Quaggia” – sabato 2 giugno No-cap match Italia Emergenti v XV della Serenissima 29-0 Marcatori: p.t. 15’ m. Pratichetti M. (5-0); 20’ m. Lovotti (10-0); s.t. 1’ m. Chillon Alb. tr. Iannone (17-0); 28’ m. Chillon Alb. (22-0); 33’ m. Barbini Mar. tr. Iannone (29-0) Italia Emergenti: Buso; Bacchetti, Majstorovic, Pratichetti M., Iannone; Chiesa, Palazzani; Van Vuren, Cristiano (cap), Caffini; Cazzola F., Cedaro; Chistolini, Ceccato E., Lovotti altri entrati: Manici, Fazzari, De Marchi An., Morelli, Barbini Mar., Targa, Belardo, Chillon Alb., Wilson, Van Niekerk, Tartaglia, Folla, Marconato all. Guidi XV della Serenissima: Marcato; Zorzi Ceccato E., Cerioni, Gazzola; Rodriguez, Billot; Saccardo (cap), Giusti, Anouer, Maso, Sutto, Leso, Gatto, Muccignat altri entrati: Bocchi, Candiago V., Coletti, Filippini Ma., Flagello, Ghiraldini E., Kudin, Menniti, Naka, Pelizzari, Pesce, Ramadoro, Zaratini all. Casellato/Properzi Cartellini: 40’ p.t. Cristiano (Italia Emergenti), 7’ st. Flagello (XV della Serenissima) arb. Damasco (Napoli) CALENDARIO NATIONS CUP 2012 Bucarest, “Arcul de Triumf” – venerdì 8 giugno, ore 18.00 Italia Emergenti v Russia Bucarest, “Arcul de Triumf” – martedì 12 giugno, ore 16.00 Italia Emergenti v Portogallo Bucarest, “Arcul de Triumf” – domenica 17 giugno, ore 20.00 Italia Emergenti v Romania

Condividi Facebook Twitter Whatsapp