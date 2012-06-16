ITALIA EMERGENTI, DOMANI A BUCAREST CONTRO LA ROMANIA IN PALIO LA NATIONS CUP
di Redazione
16/06/2012
ITALIA EMERGENTI, DOMANI A BUCAREST CONTRO LA ROMANIA IN PALIO LA NATIONS CUP Bucarest (Romania) – Gianluca Guidi, responsabile tecnico dell’Italia Emergenti, ha annunciato la formazione che affronterà la Romania domani all’Arcul de Triumf di Bucarest nella terza, decisiva giornata dell’IRB Nations Cup 2012. L’incontro, con calcio d’inizio alle ore 20.00 locali, sarà visibile in streaming a partire dalle ore 19.00 italiane su http://tv.gsp.ro La seconda rappresentativa azzurra, dopo i successi in rimonta su Russia e Portogallo, guida con nove punti la classifica della manifestazione con un punto di vantaggio proprio sui rumeni padroni di casa. La sfida di domani, ultimo turno della manifestazione, è dunque decisiva per Cristiano e compagni per conquistare per la prima volta l’ormai classico torneo di fine primavera a Bucarest. Per Andrea Duodo, team manager degli Emergenti, lo spirito mostrato dagli azzurri è stato l’arma in più nelle prime due partite: “Abbiamo una squadra giovane, che si conosce bene per aver frequentato in larga parte l’Accademia di Tirrenia e che ama giocare insieme a rugby. Contro Portogallo e Russia i ragazzi hanno rialzato la testa dopo essere andati in svantaggio e non dobbiamo dimenticare che parliamo di due prime squadre. Siamo arrivati sino in fondo e vincere sarebbe meraviglioso, per noi e per tutto il movimento, ma il nostro obiettivo rimane soprattutto quello di creare un gruppo di giocatori in grado di confrontarsi al più alto livello internazionale”. “Perdiamo per l’ultima partita due pedine importanti come Matteo Pratichetti e Van Niekerk, che sono infortunati, ma abbiamo chiamato un altro giovane come Castello che si inserisce nella filosofia di questa squadra, decisa a sviluppare i giovani di valore del nostro vivaio” commenta alla vigilia coach Gianluca Guidi. “La partita di domani con la Romania sarà durissima, loro sono una squadra esperta, collaudata, decisamente più anziana della nostra e va benissimo così: è un test che vogliamo giocare e sappiamo che la squadra saprà rispondere bene, come ha fatto tutto l’anno. Sono orgoglioso di quanto abbiamo fatto sino ad oggi, permettendo a tanti ragazzi visti nel corso della stagione di approdare sino alla Nazionale Maggiore. Domani sappiamo cosa ci aspetta contro la Romania ed andiamo a giocare preparati e convinti dei nostri mezzi” ha aggiunto il tecnico toscano della seconda rappresentativa azzurra. Questa la formazione dell’Italia Emergenti: 15 Paolo BUSO (Aironi Rugby, 1 cap) 14 Andrea BACCHETTI (Femi-CZ Vea Rovigo, 2 caps) 13 Denis MAJSTOROVIC (Estra I Cavalieri Prato) 12 Tommaso CASTELLO (Cammi Calvisano) 11 Tommaso IANNONE (Benetton Treviso)* 10 Alberto CHIESA (Estra I Cavalieri Prato)* 9 Guglielmo PALAZZANI (Cammi Calvisano) 8 Nicola BELARDO (Estra I Cavalieri Prato)* 7 Filippo CRISTIANO (Femi-CZ Vea Rovigo) 6 Emiliano CAFFINI (Banca Monte Parma Crociati)* 5 Michael VAN VUREN (Banca Monte Parma Crociati) 4 Leandro CEDARO (Mont de Marsan) 3 Dario CHISTOLINI (Gloucester Rugby) 2 Enrico CECCATO (Benetton Treviso) 1 Andrea LOVOTTI (Cammi Calvisano)* a disposizione 16 Filippo CAZZOLA (Estra I Cavalieri Prato)* 17 Gabriele MORELLI (Cammi Calvisano)* 18 Carlo FAZZARI (Benetton Treviso)* 19 Marco BARBINI (Petrarca Padova) 20 Alberto CHILLON (Petrarca Padova)* 21 Michael WILSON (Femi-CZ Vea Rovigo) 22 Enrico TARGA (Petrarca Padova)* *è/è stato membro dell’Accademia FIR “Ivan Francescato” di Tirrenia
Articolo Precedente
SEI NUOVI CAPS AZZURRI CONSEGNATI IERI SERA A TORONTO
Articolo Successivo
BOLLETTINO MEDICO SQUADRA NAZIONALE - TORONTO 16 GIUGNO
Redazione