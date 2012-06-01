Home Senza categoria ITALIA EMERGENTI DOMANI A MOGLIANO CONTRO IL XV DELLA SERENISSIMA

di Redazione 01/06/2012

ITALIA EMERGENTI DOMANI A MOGLIANO CONTRO IL XV DELLA SERENISSIMA LA SQUADRA DI GUIDI ALL’ULTIMA VERIFICA PRIMA DELL’IRB NATIONS CUP 2012 Roma – Gianluca Guidi, responsabile tecnico dell’Italia Emergenti, ha scelto la formazione che domani sera alle ore 19.00 affronterà al “Quaggia” di Mogliano Veneto la selezione del XV della Serenissima guidato per l’occasione da Umberto Casellato e Franco Properzi. Per la seconda rappresentativa azzurra, da qualche giorno in raduno a Treviso per preparare la Nations Cup 2012 dell’8-17 giugno a Bicarest, si tratta dell’ultima verifica prima di volare in Romania e sfidare la Russia (8 giugno), il Portogallo (12 giugno) ed i rumeni padroni di casa (17 giugno). “Si tratta di un test importante prima delle partite impegnative che ci aspettano e voglio ringraziare Casellato e Properzi per aver allestito un XV avversario di qualità, che potrà davvero rappresentare un avversario di spessore come quelli che ci aspettano in Romania. Abbiamo lavorato bene, sono soddisfatto di quello che i ragazzi hanno fatto vedere in questi giorni di allenamento, il clima è buono ed ora ci aspettiamo una risposta consistente sul campo” ha commentato il tecnico dell’Italia Emergenti, Gianluca Guidi, che ha invitato a partecipare alla gara di domani oltre ai ventisei atleti convocati per il raduno di Treviso anche i due atleti dell’Udine Rugby Sebastiano Folla ed Alberto Marconato. Questa la formazione dell’Italia Emergenti per la partita contro il XV della Serenissima: 15 Paolo BUSO (Aironi Rugby, 1 cap) 14 Andrea BACCHETTI (Femi-CZ Vea Rovigo, 2 caps) 13 Denis MAJSTOROVIC (Estra I Cavalieri Prato) 12 Matteo PRATICHETTI (Aironi Rugby, 24 caps) 11 Tommaso IANNONE (Benetton Treviso)* 10 Alberto CHIESA (Estra I Cavalieri Prato)* 9 Guglielmo PALAZZANI (Cammi Calvisano) 8 Michael VAN VUREN (Banca Monte Parma Crociati) 7 Filippo CRISTIANO (Femi-CZ Vea Rovigo) - capitano 6 Emiliano CAFFINI (Banca Monte Parma Crociati)* 5 Filippo CAZZOLA (Estra I Cavalieri Prato)* 4 Leandro CEDARO (Mont de Marsan) 3 Dario CHISTOLINI (Gloucester Rugby) 2 Andrea MANICI (Banca Monte Parma Crociati)* 1 Carlo FAZZARI (Benetton Treviso)* a disposizione 16 Enrico CECCATO (Benetton Treviso) 17 Andrea DE MARCHI (Femi-CZ Vea Rovigo) 18 Gabriele MORELLI (Cammi Calvisano)* 19 Marco BARBINI (Petrarca Padova) 20 Enrico TARGA (Petrarca Padova) 21 Nicola BELARDO (Estra I Cavalieri Prato)* 22 Alberto CHILLON (Petrarca Padova)* 23 Michael WILSON (Femi-CZ Vea Rovigo) 24 Joe VAN NIEKERK (Femi-CZ Vea Rovigo) 25 Alessandro TARTAGLIA (Mantovani Lazio)* 26 Sebastiano FOLLA (Udine Rugby) 27 Alberto MARCONATO (Udine Rugby) *è/è stato membro dell’Accademia FIR “Ivan Francescato” di Tirrenia

