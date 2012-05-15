Loading...

&Acirc;&nbsp;ITALIA EMERGENTI, I CONVOCATI PER IL RADUNO DEL 20-22 MAGGIO

15/05/2012

ITALIA EMERGENTI, I CONVOCATI PER IL RADUNO DEL 20-22 MAGGIO Roma – Gianluca Guidi, responsabile tecnico della Nazionale Italiana Emergenti, ha convocato ventidue giocatori per il raduno in programma presso il Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia (Pisa) dal 20 al 22 maggio, in preparazione all’IRB Nations Cup dell’8-17 giugno a Bucarest, in Romania. I ventisei convocati per l’IRB Nations Cup verranno ufficializzati lunedì 28 maggio, a conclusione della terza, eventuale finale del Campionato Italiano d’Eccellenza. “Le convocazioni della Nazionale Maggiore per il tour estivo – ha detto il tecnico dell’Italia Emergenti Gianluca Guidi – hanno confermato come la squadra emergenti, unitamente alle Accademie, rappresenti una rampa di lancio importante verso il più alto livello del gioco. Questo raduno sarà importante in vista delle scelte che dovremo fare per la Nations Cup di giugno, ma saranno comunque assenti alcuni potenziali convocati che sono ancora impegnati con Prato e Calvisano nelle finali di Eccellenza”. L’Italia Emergenti affronterà a giugno nella Nations Cup di Bucarest le prime squadre di Russia (8 giugno), Portogallo (12 giugno) e Romania (17 giugno) mentre, in agosto, è previsto un tour in Francia nel corso del quale sono in programma due partite: una contro Castres o Montpellier (Top14) ed una contro Mont de Marsan (PRO D2). Questi i convocati per il raduno di Tirrenia del 20-22 maggio: Andrea BACCHETTI (Femi-CZ Vea Rovigo, 2 caps) Marco BARBINI (Petrarca Padova) Paolo BUSO (Aironi Rugby, 1 cap) Emiliano CAFFINI (Banca Monte Parma Crociati)* Enrico CECCATO (Benetton Treviso) Alberto CHILLON (Petrarca Padova)* Filippo CRISTIANO (Femi-CZ Vea Rovigo) Andrea DE MARCHI (Aironi Rugby) Carlo FAZZARI (Benetton Treviso)* Sebastiano FOLLA (Udine Rugby) Ornel GEGA (Petrarca Padova) Filippo GEROSA (Banca Monte Parma Crociati)* Tommaso IANNONE (Benetton Treviso)* Andrea MANICI (Banca Monte Parma Crociati)* Ivan PERRONE (Rugby Reggio) Matteo PRATICHETTI (Aironi Rugby, 24 caps) Enrico TARGA (Petrarca Padova)* Alessandro TARTAGLIA (Mantovani Lazio)* Pietro VALCASTELLI (San Gregorio Catania) Joe VAN NIEKERK (Femi-CZ Vea Rovigo) Michael VAN VUREN (Banca Monte Parma Crociati) Michael WILSON (Femi-CZ Vea Rovigo) NATIONS CUP 2012 - CALENDARIO Bucarest, “Arcul de Triumf” – venerdì 8 giugno, ore 18.00 Italia Emergenti v Russia Bucarest, “Arcul de Triumf” – martedì 12 giugno, ore 16.00 Italia Emergenti v Portogallo Bucarest, “Arcul de Triumf” – domenica 17 giugno, ore 20.00 Italia Emergenti v Romania
