ITALIA EMERGENTI, IL XV PER IL PRIMO TURNO DI NATIONS CUP
di Redazione
07/06/2012
ITALIA EMERGENTI, IL XV PER IL PRIMO TURNO DI NATIONS CUP DOMANI A BUCAREST CRISTIANO E COMPAGNI CONTRO LA RUSSIA (ORE 17) Bucarest (Romania) – Gianluca Guidi, responsabile tecnico dell’Italia Emergenti, ha annunciato oggi la formazione che scenderà in campo domani all’Arcul de Triumf di Bucarest affrontando la Russia alle 18 locali (17 in Italia, diretta streaming su http://tv.gsp.ro) nella prima giornata dell’IRB Nations Cup 2012. Confermata la formazione che nel fine settimana ha superato per 29-0 il XV della Serenissima nel match di verifica giocato a Mogliano Veneto, con gradi di capitano per il flanker della Femi-CZ Vea Rovigo Filippo Cristiano. “La squadra ha lavorato bene, i ragazzi sono stimolati, sanno che l’Italia Emergenti può aprire le porte a livelli più alti del gioco, ma siamo consapevoli che contro la Russia non sarà una passeggiata. I nostri avversari schierano molti reduci dell’ultimo Mondiale in Nuova Zelanda, sotto il piano dell’intensità e della fisicità ci aspetta una gara impegnativa ma importante per capire il nostro valore” ha commentato il tecnico Guidi. Questa la formazione dell’Italia Emergenti: 15 Paolo BUSO (Aironi Rugby, 1 cap) 14 Andrea BACCHETTI (Femi-CZ Vea Rovigo, 2 caps) 13 Denis MAJSTOROVIC (Estra I Cavalieri Prato) 12 Matteo PRATICHETTI (Aironi Rugby, 24 caps) 11 Tommaso IANNONE (Benetton Treviso)* 10 Alberto CHIESA (Estra I Cavalieri Prato)* 9 Guglielmo PALAZZANI (Cammi Calvisano) 8 Michael VAN VUREN (Banca Monte Parma Crociati) 7 Filippo CRISTIANO (Femi-CZ Vea Rovigo) - capitano 6 Emiliano CAFFINI (Banca Monte Parma Crociati)* 5 Filippo CAZZOLA (Estra I Cavalieri Prato)* 4 Leandro CEDARO (Mont de Marsan) 3 Dario CHISTOLINI (Gloucester Rugby) 2 Enrico CECCATO (Benetton Treviso) 1 Carlo FAZZARI (Benetton Treviso)* a disposizione 16 Gabriele MORELLI (Cammi Calvisano)* 17 Andrea DE MARCHI (Femi-CZ Vea Rovigo) 18 Nicola BELARDO (Estra I Cavalieri Prato)* 19 Marco BARBINI (Petrarca Padova) 20 Alberto CHILLON (Petrarca Padova)* 21 Joe VAN NIEKERK (Femi-CZ Vea Rovigo) 22 Alessandro TARTAGLIA (Mantovani Lazio)* *è/è stato membro dell’Accademia FIR “Ivan Francescato” di Tirrenia
Articolo Precedente
RABODIRECT PRO12, LE ZEBRE LA NUOVA FRANCHIGIA ITALIANA
Articolo Successivo
ITALIA, BRUNEL ANNUNCIA LA FORMAZIONE PER SFIDARE I PUMAS
Redazione