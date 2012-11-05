ITALIA EMERGENTI, RADUNO A PARMA DAL 11 AL 15 NOVEMBRE
di Redazione
05/11/2012
ITALIA EMERGENTI, RADUNO A PARMA DAL 11 AL 15 NOVEMBRE Roma - Andrea Sgorlon, tecnico della Nazionale Emergenti, ha convocato ventisei giocatori per il raduno che si svolgerà dall’11 al 15 novembre presso gli Impianti Sportivi Moletolo di Parma. A conclusione del raduno, il 15 novembre alle 14.30, è in programma una partita contro la Nazionale Under 20, a sua volta impegnata in uno stage di preparazione presso le strutture di Parma. Questi i ventisei convocati: Marco BARBINI (Marchiol Mogliano) Giulio BISEGNI (Mantovani Lazio) Giorgio BRONZINI (Rugby Viadana)* Riccardo CAGNA (Rugby Viadana)* Carlo CANNA (Fiamme Roma) Tommaso CASTELLO (Cammi Calvisano) Gabriele CICCINELLI (Cammi Calvisano)* Saverio COLABIANCHI (Mantovani Lazio) Federico CONFORTI (Petrarca Padova)* Andrea DE MARCHI (Vea-FemiCZ Rovigo) Carlo FAZZARI (Zebre Rugby)* Marco FUSER (Benetton Treviso)* Ornel GEGA (Petrarca Padova) Filippo GEROSA (Cammi Calvisano)* Andrea LOVOTTI (Cammi Calvisano)* Giovanni MAISTRI (Benetton Treviso)* Denis MAJSTOROVIC (Estra I Cavalieri Prato) Ross MCCANN (Estra I Cavalieri Prato) Andrea MENNITI IPPOLITI (Petrarca Padova) Gabriele MORELLI (Cammi Calvisano)* Alex MORSELLINO (Petrarca Padova)* Guglielmo PALAZZANI (Cammi Calvisano) Simone RAGUSI (Estra I Cavalieri Prato) Jacopo SARTO (Petrarca Padova) Alessandro TARTAGLIA (Mantovani Lazio)* Michele VISENTIN (Cammi Calvisano)* *è/è stato membro dell’Accademia FIR “Ivan Francescato” di Tirrenia
Articolo Precedente
Un gruppo sempre più forte
Articolo Successivo
AGGIORNAMENTO PROGRAMMA STAMPA SQUADRA NAZIONALE - 6 NOVEMBRE
Redazione