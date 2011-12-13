ITALIA EMERGENTI, RADUNO A ROVIGO DAL 18 AL 20 DICEMBRE
13/12/2011
[gallery] ITALIA EMERGENTI, RADUNO A ROVIGO DAL 18 AL 20 DICEMBRE Roma – Gianluca Guidi, tecnico della Nazionale Italiana Emergenti, ha convocato ventitrè giocatori per l’ultimo raduno del 2011 che di svolgerà da domenica 18 a martedì 20 dicembre a Rovigo. CLICCA SULLA TRACCIA SOTTOSTANTE PER ASCOLTARE IL TECNICO GIANLUCA GUIDI Gianluca Guidi - raduno Rovigo Italia Emergenti 18-20 dicembre 2011 by federugby Questa la lista dei convocati per il raduno di Rovigo: Marco BARBINI (Petrarca Padova)* Nicola BELARDO (Estra I Cavalieri Prato)* Emiliano CAFFINI (BancaMonteParma Crociati)* Vittorio CALLORI DI VIGNALE (Estra I Cavalieri Prato)* Filippo CAZZOLA (Estra I Cavalieri Prato)* Alberto CHILLON (Petrarca Padova) Gabriele CICCHINELLI (BancaMonteParma Crociati)* Saverio COLABIANCHI (Mantovani Lazio) Filippo CRISTIANO (Femi-CZ Rovigo) Marco FUSER (Marchiol Mogliano)* Andrea LOVOTTI (Cammi Calvisano)* Andrea LUPETTI (Estra I Cavalieri Prato)* Denis MAJSTOROVIC (Estra I Cavalieri Prato) Andrea MANICI (BancaMonteParma Crociati)* Luca MARTINELLI (Fiamme Oro Roma)* Francesco MENON (Firenze Rugby 1931)* Ivan PERRONE (Rugby Reggio) Nicola QUAGLIO (Femi-CZ Rovigo)* Giulio RUBINI (BancaMonteParma Crociati, 4 caps) Giuseppe SAPUPPO (San Gregorio Catania) Enrico TARGA (Petrarca Padova)* Joe VAN NIEKERK (Femi-CZ Rovigo) Michael WILSON (Femi-CZ Rovigo) invitati Sebastiano FOLLA (Rugby Udine) Alberto MARCONATO (Rugby Udine)
