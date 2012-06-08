ITALIA EMERGENTI RIMONTA DA 17-5 E BATTE LA RUSSIA 17-33
08/06/2012
NATIONS CUP: ITALIA EMERGENTI RIMONTA DA 17-5 E BATTE LA RUSSIA 17-33 Bucarest (Romania) – Parte con il piede giusto l’Italia Emergenti di Gianluca Guidi che all’Arcul de Triumf di Bucarest rimonta e supera la Russia, centrando la vittoria per 17-33 nella prima giornata dell’IRB Nations Cup 2012. “Nella prima parte di gara abbiamo fatto di tutto per complicarci la vita da soli, concedendo due mete ai russi da nostre ingenuità, ma sono contento di come la squadra ha saputo uscire da una situazione di difficoltà iniziando a giocare un bel rugby. Abbiamo giocato una buona partita ed un ottimo secondo tempo, nel corso del quale la Russia non è praticamente mai entrata nei nostri ventidue, e le mete che abbiamo marcato sono arrivate alla fine di una serie di manovre interessanti” ha commentato a fine gara Gianluca Guidi. “Credo che questi ragazzi abbiano dimostrato di essere atleti di qualità, hanno difeso con attenzione ed in particolare credo che alcuni giovani come Iannone, Cazzola, Palazzani e Chiesa, che ha meritato di confermare la fiducia che gli abbiamo dato schierandolo apertura, abbiano giocato veramente una partita di qualità” ha aggiunto il tecnico dell’Emergenti. Martedì secondo turno contro il Portogallo. Bucarest, Stadium “Arcul de Triumf” – venerdì 8 giugno IRB Nations Cup, I giornata Russia v Italia Emergenti 17-33 Marcatori: p.t. 6’ m. Chiesa (0-5); 10’ m. Otrokov tr. Sugrobov (7-5); 19’ m. Babaev (12-5); 1’ m. Selskiy (17-5); 38’ m. Bacchetti tr. Buso (17-12); 40’ m. Bacchetti tr. Buso (17-19); s.t. 12’ m. Morelli tr. Chillon (17-26); 73’ m. Chiesa tr. Chillon Alb. (17-33) Russia: Otrokov (29’ pt.-1’ st. Ryabov); Kotov, Gerasimov, Makovetskiy, Babaev; Sugrobov (24’ st. Fatakhov), Shcherban; Gresev, Butenko (17’ st. Kvernadze), Temnov; Byrnes, Voytov (cap); Pronenko (12’ st. Zykov), Selskiy (37’ st. Popov), Botvinnikov (12’ st. Volkov) all. Jones Italia Emergenti: Buso (1’ st. Van Niekerk); Bacchetti, Majstorovic, Pratichetti M. (27’ st. Tartaglia), Iannone; Chiesa, Palazzani (1’ st. Chillon Alb.); Van Vuren (1’ st. Belardo), Cristiano (cap), Caffini (26’ st. Barbini); Cazzola F., Cedaro; Chistolini (35’ pt. Morelli), Ceccato (35’ st. Chistolini), Fazzari (1’ st. Lovotti) all. Guidi arb. Fitzgibbon (Irlanda) Note: 18’ st. giallo Van Niekerk (Italia) Andrea Cimbrico Media Manager Federazione Italiana Rugby Stadio Olimpico - Curva Nord Foro Italico 00194-Roma tel. +39.06.45.21.31.14 fax +39.06.45.21.31.87 mob. +39.320.78.77.687 @ [email protected] ( mailto:[email protected] ) @ [email protected] ( mailto:[email protected] ) Skype: andreacimbrico MSN: [email protected] ( mailto:[email protected] ) Web: www.federugby.it Facebook FIR: facebook.com/Federugby ( http://www.federugby.it/facebook.com/Federugby ) Facebook: facebook.com/acimbrico ( http://www.facebook.com/acimbrico ) [SUBSCRIPTIONS]
