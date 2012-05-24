Home Senza categoria ITALIA EMERGENTI, SCELTI I VENTISEI AZZURRI PER LA NATIONS CUP 2012

ITALIA EMERGENTI, SCELTI I VENTISEI AZZURRI PER LA NATIONS CUP 2012

di Redazione 24/05/2012

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

ITALIA EMERGENTI, SCELTI I VENTISEI AZZURRI PER LA NATIONS CUP 2012 Roma – Gianluca Guidi, responsabile tecnico dell’Italia Emergenti, ha convocato ventisei giocatori per l’edizione 2012 della Nations Cup, in programma a Bucarest dall’8 al 17 giugno. La seconda rappresentativa azzurra, che in marzo a L’Aquila ha superato per 67-10 l’Inghilterra Studenti a L’Aquila, si radunerà il 31 maggio a Treviso ed il 2 giugno alle ore 19.00, in vista della partenza per la Romania, affronterà la rappresentativa del XV della Serenissima al “Quaggia” di Mogliano Veneto. L’indomani l’Italia Emergenti volerà a Bucarest dove sfiderà la Russia (8 giugno), il Portogallo (12 giugno) ed infine i padroni di casa della Romania (17 giugno). “Affronteremo tre squadre che occupano posizioni tra la venticinquesima e la diciottesima del ranking IRB e vogliamo disputare una competizione di livello – ha detto Guidi – puntando in larga parte sui migliori prospetti dell’Eccellenza, su alcuni giovani che hanno disputato una buona stagione in PRO12 e su alcuni giocatori che come Matteo Pratichetti vantano già una solida esperienza internazionale. Le convocazioni della Nazionale Maggiore per il tour estivo sottolineano come l’Italia Emergenti rappresenti un fondamentale momento di passaggio e formazione ed è su questa strada che vogliamo continuare a lavorare”. Questi i ventisei atleti convocati con l’Italia Emergenti per la Nations Cup 2012: Andrea BACCHETTI (Femi-CZ Vea Rovigo, 2 caps) Marco BARBINI (Petrarca Padova) Nicola BELARDO (Estra I Cavalieri Prato)* Paolo BUSO (Aironi Rugby, 1 cap) Emiliano CAFFINI (Banca Monte Parma Crociati)* Filippo CAZZOLA (Estra I Cavalieri Prato)* Enrico CECCATO (Benetton Treviso) Leandro CEDARO (Mont de Marsan) Alberto CHIESA (Estra I Cavalieri Prato)* Alberto CHILLON (Petrarca Padova)* Dario CHISTOLINI (Gloucester Rugby) Filippo CRISTIANO (Femi-CZ Vea Rovigo) Andrea DE MARCHI (Aironi Rugby) Carlo FAZZARI (Benetton Treviso)* Tommaso IANNONE (Benetton Treviso)* Andrea LOVOTTI (Cammi Calvisano)* Denis MAJSTOROVIC (Estra I Cavalieri Prato) Andrea MANICI (Banca Monte Parma Crociati)* Gabriele MORELLI (Cammi Calvisano)* Guglielmo PALAZZANI (Cammi Calvisano) Matteo PRATICHETTI (Aironi Rugby, 24 caps) Enrico TARGA (Petrarca Padova)* Alessandro TARTAGLIA (Mantovani Lazio)* Joe VAN NIEKERK (Femi-CZ Vea Rovigo) Michael VAN VUREN (Banca Monte Parma Crociati) Michael WILSON (Femi-CZ Vea Rovigo) *è/è stato membro dell’Accademia FIR “Ivan Francescato” di Tirrenia NATIONS CUP 2012 - CALENDARIO Bucarest, “Arcul de Triumf” – venerdì 8 giugno, ore 18.00 Italia Emergenti v Russia Bucarest, “Arcul de Triumf” – martedì 12 giugno, ore 16.00 Italia Emergenti v Portogallo Bucarest, “Arcul de Triumf” – domenica 17 giugno, ore 20.00 Italia Emergenti v Romania

Condividi Facebook Twitter Whatsapp