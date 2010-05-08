Loading...

Italia-Germania: 43-0

08/05/2010

Tutto facile per la Nazionale Italiana Femminile di Andrea Di Giandomenico e Luca Bot nella prima giornata della Coppa Europa FIRA. Questo pomeriggio a Strasburgo, sede della rassegna continentale 2010, le Azzurre hanno superato agevolmente la Germania per 43-0 mettendo a segno sette mete ed ipotecando senza problemi il match già nella prima frazione di gioco, chiusa in vantaggio per 24-0. “Era il match d’esordio ed avevamo alcune assenze importanti – ha detto Luca Bot a fine gara – quindi siamo soddisfatti di come la squadra ha rispettato il piano di gioco e di come le giovani che stiamo inserendo per allargare la rosa della squadra si sono fatte trovare pronte ben figurando sulla scena internazionale. Forse abbiamo commesso qualche errore di troppo ma complessivamente la squadra ha offerto una prestazione convincente: un dato confortante in vista della seconda partita di dopodomani contro la Russia”.
Strasburgo, sabato 8 maggio 2010 Coppa Europa Femminile, I giornata ITALIA v GERMANIA 43-0 (24-0) Marcatori: p.t. 10’ m. Veronese (5-0); 22’ m. Furlan tr. Schiavon Ve. (12-0); 29’ m. Schiavon Ve. tr. Schiavon Ve. (19-0), 35’ m. Veronese (24-0); s.t. 4’ m. Cucchiella tr. Schiavon Ve. (31-0); 9’ m. Tedeschi tr. Schiavon Ve. (38-0); 31’ m. Furlan (43-0) Italia: Furlan; Castellarin, Cioffi, Rochas (24’ st. Virgili), Veronese (1’ st. Tedeschi); Schiavon Ve. (24’ st. Tondinelli), Barattin (31’ st. Bertoglio); Pettinelli, Pennetta, Zublena (15’ st. Nespoli); Trevisan, Nicoletti; Gai (15’ st. Vaghi), Raponi, Cucchiella (cap)
