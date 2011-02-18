Loading...

Rugby CS Logo Rugby CS

Italia Germania a Torino il 5 marzo

Redazione Avatar

di Redazione

18/02/2011

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
I nostri cugini del football americano ci segnalano un importante evento che vede scontrarsi la nazionale italiana contro quella tedesca. Chi vincerà la sfida, con la palla ovale che si può tirare in avanti?
La prima partita fra l'Italia e la Germania si svolse nel 1981. Due Partite furono giocate in Germania: una volta a Francoforte ( vinta dalla Germania 12-0) l’altra a Colonia (vinta dall'Italia 22-0). La volta successiva le due squadre si affrontarono a Milano, semifinale del campionato Europeo del 1985.L'Italia vinse 13-11 ed allora vinse il trofeo nella finale contro la Finlandia. L'ultima partita fra le due squadre nazionali si svolse ad Helsinki, in cui allo stadio olimpico, l'Italia ha vinto nuovamente 24-22. [...]
Articolo completo sul sito di Luca Chirico
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Rugby Banco di Brescia vs Fiamme Oro Roma

Articolo Successivo

CONFERMATO ALEJANDRO CANALE PER UN BIENNIO

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Abbigliamento tecnico per il rugby: tutti gli strumenti di cui servirsi

Abbigliamento tecnico per il rugby: tutti gli strumenti di cui servirsi

24/06/2024

Diventare allenatore di rugby: il percorso da seguire

Diventare allenatore di rugby: il percorso da seguire

23/01/2024

All Blacks: scontro tra Federazione e giocatori sui fondi d’investimento

All Blacks: scontro tra Federazione e giocatori sui fondi d’investimento

04/07/2021