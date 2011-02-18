Italia Germania a Torino il 5 marzo
di Redazione
18/02/2011
I nostri cugini del football americano ci segnalano un importante evento che vede scontrarsi la nazionale italiana contro quella tedesca. Chi vincerà la sfida, con la palla ovale che si può tirare in avanti?
La prima partita fra l'Italia e la Germania si svolse nel 1981. Due Partite furono giocate in Germania: una volta a Francoforte ( vinta dalla Germania 12-0) l’altra a Colonia (vinta dall'Italia 22-0). La volta successiva le due squadre si affrontarono a Milano, semifinale del campionato Europeo del 1985.L'Italia vinse 13-11 ed allora vinse il trofeo nella finale contro la Finlandia. L'ultima partita fra le due squadre nazionali si svolse ad Helsinki, in cui allo stadio olimpico, l'Italia ha vinto nuovamente 24-22. [...]Articolo completo sul sito di Luca Chirico
Articolo Precedente
Rugby Banco di Brescia vs Fiamme Oro Roma
Articolo Successivo
CONFERMATO ALEJANDRO CANALE PER UN BIENNIO
Redazione