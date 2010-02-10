I 24 convocati da Mallett contro l'Inghilterra

Convocati contro Inghilterra

Nick Mallett, Commissario Tecnico della Nazionale Italiana Rugby, ha ufficializzato oggi laper ultimare la preparazione alla partita di domenica 14 febbraio allo Stadio Flaminio di Roma contro l'Inghilterra, seconda giornata dell'RBS 6 Nazioni 2010. Concluso l'allenamento mattutino hanno fatto rientro ai propri Club di appartenenza le terze linee Simone Favaro e Manoa Vosawai (entrambi Banca Monte Parma), i trequarti Matteo Pratichetti e Michele Sepe (entrambi MPS Viadana) oltre al seconda linea dell'MPS Viadana Carlo Antonio Del Fava, infortunatosi ieri sera, e al mediano di mischia Simon Picone (Benetton Treviso) che ha lamentato un risentimento muscolare al termine dell’odierna seduta collettiva. Domani la Nazionale lascerà la Borghesiana per trasferirsi all'Hotel Colony, non lontano dallo Stadio Flaminio. Venerdì alle ore 12.00 il CT Nick Mallett renderà nota la formazione che affronterá l'Inghilterra domenica pomeriggioMatias AGUERO (Saracens, 13 caps) Mauro BERGAMASCO (Stade Francais, 80 caps) Mirco BERGAMASCO (Stade Francais, 67 caps) Valerio BERNABO' (Futura Park Rugby Roma, 13 caps) Riccardo BOCCHINO (Femi-CZ Rovigo, 1 cap)* Marco BORTOLAMI (Gloucester RFC, 78 caps) Gonzalo CANALE (Clermont-Auvergne, 52 caps) Pablo CANAVOSIO (MPS Viadana, 26 caps) Martin CASTROGIOVANNI (Leicester Tigers, 63 caps) Lorenzo CITTADINI (Benetton Treviso, 1 cap) Paul DERBYSHIRE (Petrarca Padova, 1 cap) Gonzalo GARCIA (Benetton Treviso, 14 caps) Quintin GELDENHUYS (MPS Viadana, 7 caps) Leonardo GHIRALDINI (Benetton Treviso, 25 caps) - capitano Craig GOWER (Bayonne, 7 caps) Andrea MASI (Racing Metro Paris, 47 caps) Luke McLEAN (Benetton Treviso, 15 caps) Fabio ONGARO (Saracens, 65 caps) Salvatore PERUGINI (Bayonne, 67 caps) Kaine Paul ROBERTSON (MPS Viadana, 42 caps) Alberto SGARBI (Benetton Treviso, 5 caps) Josh SOLE (MPS Viadana, 42 caps) Tito TEBALDI (Plusvalore Gran Parma, 7 caps) Alessandro ZANNI (Benetton Treviso, 38 caps) *è/è stato membro dell'Accademia FIR "Ivan Francescato”

@Andrea Cimbrico - FIR