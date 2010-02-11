Nazionale Under 20: il XV per l'Inghilterra
di Redazione
11/02/2010
Andrea Cavinato, tecnico della Nazionale Italiana Under 20, ha reso nota la formazione da schierare contro i pari età dell’Inghilterra venerdì sera allo Stadio Pacifici di San Donà (Venezia) nella seconda giornata dell’RBS 6 Nazioni di categoria. Calcio d’inizio dell’incontro fissato per le ore 19.00, con diretta a partire dalle 18.45 su RaiSportPiù e in streaming web su www.raisport.rai.it Le novità nella formazione titolare, rispetto a quella battuta ad Athlone, sono Michele Mortali all’ala per il non selezionato compagno di club Venditti (Mortali, suo compagno al Gran Parma, sarà anche responsabile dei piazzati da lunga distanza), Scanferla al posto di Ferrarini in terza linea, Cazzola per Santelli in seconda. Due cambi in prima linea, con Leso pilone destro per Pepoli e Manici tallonatore per Corbanese. Sciolto questa mattina il nodo legato alla presenza di capitan Gori dal primo minuto dopo il colpo alla spalla subito in Irlanda, rimangono ancora due dubbi in panchina per il ruolo di tallonatore e per la maglia numero ventidue, per la quale sono in ballottaggio Callori di Vignale e Menon. “Cerchiamo di trovare il miglior assetto possibile dando a tutti i ragazzi la possibilità di dimostrare il proprio valore ad alto livello e continuiamo a lavorare per costruire atleti in grado di conquistare un posto nella Nazionale Maggiore” ha detto Cavinato spiegando le proprie scelte. “Sarà una partita molto dura, abbiamo lavorato sulla fisicità e sulla conquista, due aspetti carenti contro l’Irlanda. Siamo consapevoli di giocare contro una grande squadra, che ha battuto per 41-14 il Galles giocando per un tempo in quattordici uomini: sarà molto dura”. Questa la formazione scelta da Cavinato: 15 Ruggero TREVISAN (Orved San Donà)* 14 Giovanni ALBERGHINI (Plusvalore Gran Parma)* 13 Tommaso BENVENUTI (Benetton Treviso)* 12 Sebastian RODWELL (Giunti Firenze 1931)* 11 Michele MORTALI(Plusvalore Gran Parma) 10 Tommaso IANNONE (Banca Monte Parma)* 9 Edoardo GORI (Consiag I Cavalieri Prato)* - capitano 8 Gabriele CICCHINELLI (Futura Park Rugby Roma)* – vice capitano 7 Nicola BELARDO (Partenope Napoli)* 6 Stefano SCANFERLA (Cammi Calvisano) 5 Filippo CAZZOLA (Livorno Rugby)* 4 Enrico TARGA (Petrarca Padova) 3 Piermaria LESO (Petrarca Padova)* 2 Andrea MANICI (Plusvalore Gran Parma)* 1 Carlo FAZZARI (Plusvalore Gran Parma)* a disposizione 16 Nicola CORBANESE (Benetton Treviso)/Antonio DENTI (MPS Viadana)* 17 Francesco PEPOLI (Vibu Noceto) 18 Lorenzo SANTELLI (Plusvalore Gran Parma) 19 Marco BARBINI (Petrarca Padova)* 20 Filippo FERRARINI (Vibu Noceto)* 21 Alberto CHILLON (Petrarca Padova)* 22 Vittorio CALLORI DI VIGNALE (Primavera Rugby)*/Francesco MENON (Giunti Firenze 1931)* *è/è stato membro dell’Accademia FIR “Ivan Francescato”
@Andrea Cimbrico - FIR
Articolo Precedente
Il Banco di Brescia a Piacenza per il recupero dell'ultima di andata.
Articolo Successivo
I 24 convocati da Mallett contro l'Inghilterra
Redazione