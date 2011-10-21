ITALIA-INGHILTERRA,VENDUTI OLTRE 25.000 BIGLIETTI
di Redazione
21/10/2011
[gallery] ITALIA v INGHILTERRA, GIA’ VENDUTI OLTRE 25.000 BIGLIETTI CONTINUA LA PREVENDITA PER L’ESORDIO DELL’RBS 6 NAZIONI ALL’OLIMPICO Roma – La Federazione Italiana Rugby informa che, ad oggi, sono oltre venticinquemila i biglietti complessivamente venduti per Italia v Inghilterra di sabato 11 febbraio, seconda giornata dell’RBS 6 Nazioni 2012 che segnerà lo storico debutto del più antico e prestigioso torneo rugbistico internazionale allo Stadio Olimpico di Roma. I canali di vendita sono i seguenti: - Acquisto online su www.listicket.it - Ricevitorie LIS (elenco su www.listicket.it) - Call Center LIS, numero verde 892.982 Ulteriori informazioni sono disponibili su ticket.federugby.it Questi i prezzi dei singoli biglietti per Italia v Inghilterra ed Inghilterra v Scozia (17 marzo): Tribuna Monte Mario Bassa – Intero 89 €, Ridotto Under 14/Over 65* - 71 € Tribuna Monte Mario Media – Intero 51 €, Ridotto Under 14/Over 65 - 41 € Tribuna Monte Mario Alta – Intero 10 €, Ridotto Under 14/Over 65 - 5 € Tribuna Tevere Bassa e Media – Intero 71 €, Ridotto Under 14/ Over 65 - 57 € Tribuna Tevere Alta – Intero 40 €, Ridotto Under 14/Over 65 - 32 € Curva e Distinti Nord/Sud bassi – Intero 25 € Ridotto Under 14/ Over 65 - 20 €
