ITALIA, OGGI A VERONA L'INCONTRO CON I TIFOSI!
di Redazione
06/10/2010
Roma – Dieci Azzurri per una moltitudine di bambini. Oggi al Centro Commerciale “Le Corti Venete” di Verona gli atleti della Nazionale Italiana Rugby incontreranno tifosi di tutte le età ed i giovani delle squadre di rugby locali per firmare autografi e presentare il Cariparma Test Match che il prossimo 13 novembre, allo Stadio Bentegodi di Verona, vedrà l’Italrugby affrontare l’Argentina, medaglia di bronzo ai Mondiali di Francia 2007. Un’area del Centro Commerciale “Le Corti Venete”, appositamente allestita come mini-campo da rugby, permetterà agli Azzurri presenti – tra loro i veneti Marco Bortolami, Fabio Ongaro e Leonardo Ghiraldini, capitano dell’Italia nel 6 Nazioni 2010 – di interagire con i tifosi più giovani, aiutandoli a cimentarsi in varie situazioni di gioco. Ad accompagnare gli Azzurri nel loro primo incontro ufficiale con la città ed i tifosi sarà l’Assessore allo Sport del Comune di Verona, Federico Sboarina. L’appuntamento, per i tifosi di tutte le età, è dalle ore 17 alle 19 presso Le Corti Venete (www.lecortivenete.com). Nota per le redazioni Un media-pack dedicato alla stampa sarà disponibile per il download nella serata di domani con foto ed immagini di libero utilizzo, audio e video interviste. Il materiale può essere richiesto direttamente all’Ufficio Stampa della FIR scrivendo all’indirizzo [email protected]
