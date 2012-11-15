Home Senza categoria ITALIA, OTTO CAMBI NEL XV DI BRUNEL PER LA SFIDA AGLI ALL BLACKS

di Redazione 15/11/2012

ITALIA, OTTO CAMBI NEL XV DI BRUNEL PER LA SFIDA AGLI ALL BLACKS Jacques Brunel, Commissario Tecnico della Nazionale Italiana Rugby, ha reso nota la formazione che sabato alle ore 15.00, allo Stadio Olimpico di Roma, affronterà la Nuova Zelanda Campione del Mondo nel secondo Cariparma Test Match dell’autunno 2012. L’incontro verrà trasmesso in diretta da La7 e Sky Sport 2. Otto i cambi apportati dal CT al XV titolare rispetto alla squadra che sabato scorso a Brescia ha superato per 28-23 Tonga nel primo impegno della stagione internazionale 2012/13. Tra i trequarti conservano il posto l’estremo Andrea Masi e la coppia di centri della Benetton Treviso composta da Alberto Sgarbi e Tommaso Benvenuti, mentre le prime due novità riguardano le ali con Mirco Bergamasco che – recuperato dai problemi muscolari della scorsa settimana – va a comporre il triangolo allargato insieme a Giovambattista Venditti, che torna dal primo minuto dopo essere rimasto in panchina a Brescia. In mediana Luciano Orquera fa il proprio debutto come mediano d’apertura sotto la gestione di Jacques Brunel rilevando da Burton la maglia numero dieci mentre Edoardo Gori prende il posto di Botes a mediano di mischia, per una mediana inedita sotto la guida del tecnico francese. Confermati in terza linea gli inamovibili capitan Parisse e Zanni, conquista un posto dal primo minuto Simone Favaro che sostituisce Barbieri. Per Parisse la sfida agli All Blacks, contro cui ha esordito diciottenne nel 2002, coincide con il cap numero novanta. Interamente di marca trevigiana la seconda linea, dove il capitano biancoverde Antonio Pavanello parte dal primo minuto insieme a Francesco Minto, al proprio esordio assoluto in maglia azzurra. Completa la formazione una prima linea di grandissima esperienza, con Castrogiovanni – a sua volta alla novantesima presenza – Ghiraldini e Lo Cicero che, complessivamente, portano in campo 231 caps. In panchina sei avanti – Giazzon, Alberto De Marchi, Cittadini, Geldenhuys, Mauro Bergamasco e Barbieri – un mediano come Botes in grado di ricoprire sia lo spot di apertura che quello di numero nove e McLean. Italia e Nuova Zelanda si affrontano sabato per la tredicesima volta, con bilancio interamente a favore dei campioni del mondo in carica. L’ultimo precedente è vecchio di tre anni esatti: il 14 novembre, al “Giuseppe Meazza” di Milano, i tuttineri superarono l’Italia per 20-6. Dirige l’irlandese Alain Rolland, ex mediano di mischia internazionale, che dirige l’Italia per l’ottava volta in carriera, la prima contro gli All Blacks. Rolland ha diretto gli Azzurri l’ultima volta proprio all’Olimpico, in marzo, in occasione del successo sulla Scozia per 13-6 nel turno conclusivo dell’RBS 6 Nazioni. ITALIA 15 Andrea MASI (London Wasps, 70 caps) 14 Giovambattista VENDITTI (Zebre Rugby, 7 caps)* 13 Tommaso BENVENUTI (Benetton Treviso, 21 caps) 12 Alberto SGARBI (Benetton Treviso, 21 caps) 11 Mirco BERGAMASCO (Racing-Metro Paris, 87 caps) 10 Luciano ORQUERA (Zebre Rugby, 27 caps) 9 Edoardo GORI (Benetton Treviso, 14 caps)* 8 Sergio PARISSE (Stade Francais, 89 caps) - capitano 7 Simone FAVARO (Benetton Treviso, 14 caps)* 6 Alessandro ZANNI (Benetton Treviso, 67 caps) 5 Francesco MINTO (Benetton Treviso, esordiente) 4 Antonio PAVANELLO (Benetton Treviso, 11 caps) 3 Martin CASTROGIOVANNI (Leicester Tigers, 89 caps) 2 Leonardo GHIRALDINI (Benetton Treviso, 46 caps) 1 Andrea LO CICERO (Racing-Metro Paris, 96 caps) a disposizione 16 Davide GIAZZON (Zebre Rugby, 3 caps) 17 Alberto DE MARCHI (Benetton Treviso, 3 caps) 18 Lorenzo CITTADINI (Benetton Treviso, 14 caps) 19 Quintin GELDENHUYS (Zebre Rugby, 31 caps) 20 Mauro BERGAMASCO (Zebre Rugby, 92 caps) 21 Robert BARBIERI (Benetton Treviso, 25 caps) 22 Tobias BOTES (Benetton Treviso, 6 caps) 23 Luke MCLEAN (Benetton Treviso, 39 caps) all. Jacques BRUNEL *è/è stato membro dell’Accademia FIR “Ivan Francescato” di Tirrenia Precedenti Giocate 12 Vittorie Italia 0 Pareggi 0 Vittorie Nuova Zelanda 12 Nuova Zelanda - Italia 6-20 Milano (S.Siro) 14.11.2009 TM Nuova Zelanda - Italia 27-6 Christchurch 27.06.2009 TM Nuova Zelanda - Italia 76-14 Marsiglia 08.09.2007 RWC Italia - Nuova Zelanda 10-59 Roma 13.11.2004 TM Nuova Zelanda - Italia 70-7 Melbourne 11.10.2003 RWC Nuova Zelanda - Italia 64-10 Hamilton 08.06.2002 TM Italia - Nuova Zelanda 19-56 Genova 25.11.2000 TM Italia - Nuova Zelanda 3-101 Huddersfield 14.10.1999 RWC Italia - Nuova Zelanda 6-70 Bologna 28.10.1995 TM Nuova Zelanda - Italia 31-21 Leicester 13.10.1991 RWC Nuova Zelanda - Italia 70-6 Auckland 22.05.1987 RWC Italia - Nuova Zelanda 12-18 Rovigo 28.11.1979 TM

