Italia: raduno estivo in Val d'Aosta
di Redazione
10/07/2010
Nick Mallett, Commissario Tecnico della Nazionale Italiana Rugby, ha convocato trentacinque giocatori per il raduno estivo in Valle d’Aosta, in programma presso il Grand Hotel Courmaison di Prè-Saint-Didier (AO) da domenica 25 luglio a martedì 3 agosto.
Undici gli atleti senza presenze al proprio attivo in Nazionale Maggiore, mentre i giocatori alla prima convocazione assoluta sono il trequarti Denis Majstorovic ed il mediano di mischia Michael Wilson, entrambi con alle spalle Azzurrini Under 20 nelle passate stagioni. Non sono stati convocati atleti che saranno impegnati con Club stranieri nella stagione sportiva 2010/2011. Nel corso del raduno valdostano i trentacinque giocatori si divideranno tra le sedute di palestra e fitness a Courmayeur ed il campo da rugby di Morgex, che ospita gli allenamenti estivi della Nazionale per il quinto anno consecutivo e sul quale, domenica 1 agosto, gli atleti e lo staff dell’Italia saranno impegnati nella seconda edizione del torneo di touch-rugby “Un tocco di Azzurro”. Dopo il grande successo della prima edizione nel 2009, infatti, torna anche quest’anno l’appuntamento che vede squadre di semplici appassionati confrontarsi tra loro, ognuna rafforzata da uno o più atleti della Nazionale: un’occasione imperdibile per tutti i tifosi della Nazionale per passare una giornata a stretto contatto con i propri campioni e di competere insieme a loro per conquistare uno dei tanti premi in palio per le prime tre squadre classificate (regolamento e premi su www.federugby.it) Questi i convocati (le Società di appartenenza fanno riferimento alla stagione sportiva 2009/2010):
Avanti
Matias AGUERO (Saracens, 17 caps)
Nicola BELARDO (Partenope Napoli, esordiente)* Valerio BERNABO’ (Futura Park Rugby Roma, 15 caps) Marco BORTOLAMI (Gloucester RFC, 84 caps) Lorenzo CITTADINI (Benetton Treviso, 3 caps) Andrea DE MARCHI (Femi-CZ Rovigo, esordiente) Carlo DEL FAVA (MPS Viadana, 45 caps) Paul DERBYSHIRE (Petrarca Padova, 5 caps) Simone FAVARO (Banca Monte Parma, 6 caps)* Quintin GELDENHUYS (MPS Viadana, 13 caps) Leonardo GHIRALDINI (Benetton Treviso, 31 caps) Francesco MINTO (Banca Monte Parma, esordiente) Fabio ONGARO (Saracens, 71 caps) Antonio PAVANELLO (Benetton Treviso, 5 caps) Salvatore PERUGINI (Bayonne, 73 caps) Massimiliano RAVALLE (Femi-CZ Rovigo, esordiente)* Franco SBARAGLINI (Benetton Treviso, 5 caps) Manoa VOSAWAI (Banca Monte Parma, 7 caps)
Alessandro ZANNI (Benetton Treviso, 44 caps)
Trequarti
Alberto BENETTIN (Petrarca Padova, esordiente)*
Tommaso BENVENUTI (Benetton Treviso, esordiente)* Riccardo BOCCHINO (Femi-CZ Rovigo)* Denis MAJSTOROVIC (Vibu Noceto, esordiente) Luke MCLEAN (Benetton Treviso, 21 caps) Simon PICONE (Benetton Treviso, 23 caps) Andrea PRATICHETTI (Femi-CZ Rovigo, esordiente)* Roberto QUARTAROLI (Banca Monte Parma, 3 caps)* Kaine ROBERTSON (MPS Viadana, 47 caps) Sebastian RODWELL (Giunti Firenze 1931, esordiente)* Michele SEPE (MPS Viadana, 3 caps) Alberto SGARBI (Benetton Treviso, 5 caps) Ruggero TREVISAN (Orved San Donà)* Tito TEBALDI (Plusvalore Gran Parma, 13 caps) Giovambattista VENDITTI (Plusvalore Gran Parma, esordiente)* Michael WILSON (MPS Viadana, esordiente)
*è/è stato membro dell’Accademia FIR “Ivan Francescato”
Articolo Precedente
Aironi: E’ arrivato Nick Williams, da lunedì ci sarà anche Des Fountain
Articolo Successivo
Aironi: sono arrivati Liebenberg, Aguero E Williams
Redazione