Italia vince contro Samoa

Redazione Avatar

di Redazione

30/11/2009

Italia Samoa mischiaItalia vs Samoa, il match del cambiamento. Dopo 525 giorni e 13 partite finalmente la rottura nella saga delle sconfitte italiane. Risultato finale: 24-6! Una vittoria importante per l'Italia: supera Samoa nel ranking mondiale, che ci vede arrivare in posizione 11. Una partita difficile, fisicamente massacrante, che non si è dispensata dal regalare infortuni: il grande Mauro Bergamasco ha guadagnato 4 punti sull'arcata sopracigliare sinistra, ma stoicamente ha lasciato il campo giusto il tempo dei punti. Una partita durissima: i samoani tutt'altro che puliti nei placaggi e il nostro capitan Parisse a bordo campo, con le stampelle. Vediamo ora cosa come i principali media hanno commentato il lieto evento. Notizia buona e cattiva. Ieri il capitano Parisse è stato operato per la ricostruzione del legamento crociato: l'operazione è andata bene, lo stop è di sei mesi. Dai capitano!

Foto di OmarCaf

