Italia schiaccia Papua

di Redazione 18/05/2010

Avversario morbido ma risultato convincente per l’Italia Under 20 di Andrea Cavinato che al Fili Stadium Mosca, nella prima giornata del Junior World Rugby Trophy, archivia senza difficoltà la pratica Papua Nuova Guinea con un eloquente 74-0. Benvenuti e compagni chiudono l’incontro nei primi venti minuti, quando Santelli, Gega e lo stesso capitano degli Azzurrini vanno al di là della linea di meta papuasa portando subito il punteggio sul 19-0. Con la vittoria già virtualmente acquisita, l’Italia U20 continua a muovere palla ed a provare quel gioco offensivo chiesto da Cavinato alla vigilia della partenza per la Russia e, prima di andare al riposo di metà gara, arrivano due mete del pilone Fazzari ed una del flanker partenopeo Belado per il 38-0 con cui le squadre rientrano negli spogliatoi. Superiorità che non viene meno nella ripresa, con Fazzari che completa la tripletta personale in apertura per poi lasciare spazio ad altre cinque marcature che portano le firme di Ferrarini, Alberto Chillon (per lui anche sette trasformazioni), Trevisan, Belardo – per lui è doppietta – e del tallonatore Corbanese, subentrato a metà ripresa a Manici. Sabato 22, allo Slava Stadium della capitale russa, secondo match della prima fase contro la Romania. “Sapevamo che quello con Papua non sarebbe stato un test probante – commenta il tecnico dell’Italia U20 Andrea Cavinato – ed il campo lo ha confermato. Soprattutto per quanto riguarda la mischia siamo stati decisamente superiori ai nostri avversari. L’aspetto positivo della vittoria di oggi è che nonostante l’ampio margine siamo riusciti a rimanere concentrati quasi sino alla fine, anche se nei minuti finali abbiamo concesso qualche calcio di troppo ai nostri avversari e non potremo permetterci di fare altrettanto. Romania e Uruguay sono molto più consistenti e oggi, nello scontro diretto, i balcanici hanno vinto di misura, 15-12, a conferma che le prossime due partite del girone eliminatorio saranno molto più dure per noi. Il nostro mondiale inizia domani mattina, quando cominceremo a preparare la partita di sabato contro la Romania”. Mosca, Fili Stadium - martedì 18 maggio 2010 Junior World Rugby Trophy, I fase, I giornata ITALIA v PAPUA NUOVA GUINEA 74-0 (38-0) Marcatori: p.t. 3’ m. Santelli tr. Chillon Alb. (7-0); 8’ m. Gega tr. Chillon Alb. (14-0); 20’ m. Benvenuti (19-0); 24’ m. Fazzari (24-0); 31’ m. Belardo tr. Chillon Alb. (31-0); 39’ m. Fazzari tr. Chillon Alb. (38-0); s.t. 4’ m. Fazzari (43-0); 14’ m. Ferrarini tr. Chillon Alb. (50-0); 24’ m. Chillon Alb. tr. Chillon Alb. (57-0); 31’ m. Trevisan (62-0); 36’ m. Belardo tr. Chillon (69-0); 39’ m. Corbanese (74-0) Italia: Trevisan; Zorzi, Benvenuti (cap., 25’ st. Palazzani), Benettin (1’ st. Morisi), Appiani (1’ st. Rodwell); Iannone, Chillon Alb.; Cicchinelli, Belardo, Scanferla (1’ st. Ferrarini); Cazzola F. (15’ st. Fuser), Santelli; Fazzari (19’ st. Leso), Manici (19’ st. Corbanese), Gega all. Cavinato

