ITALIA, SETTE CAMBI PER IL DERBY CON LA FRANCIA

di Redazione 10/03/2011

ITALIA, SETTE CAMBI PER LA FRANCIA MASI ESTREMO, ORQUERA APERTURA. TORNA GARCIA, LO CICERO A QUOTA 85 Roma – Nick Mallett, Commissario Tecnico della Nazionale Italiana Rugby, ha ufficializzato la formazione che affronterà la Francia sabato 12 marzo allo Stadio Flaminio di Roma nella quarta giornata dell’RBS 6 Nazioni, valida per l’assegnazione del Trofeo Garibaldi. Il calcio d’inizio dell’incontro è fissato alle ore 15.30, con diretta tv su Sky Sport 2 HD e differita su La7. Per l’ultima gara interna del Torneo 2011, il CT dell’Italia opta per sette cambi rispetto alla formazione scesa in campo il 26 febbraio contro il Galles. La prima novità riguarda il ruolo di estremo, con la maglia numero quindici che dopo due anni lascia le spalle di Luke McLean per tornare su quelle di Andrea Masi, la cui ultima apparizione in questo ruolo risale al match interno contro l’Irlanda del febbraio 2009. Altre due novità tra i trequarti, con Gonzalo Garcia che torna a vestire l’azzurro dopo quasi un anno di assenza per infortunio sostituendo Alberto Sgarbi nella posizione di primo centro e fa coppia con il confermato Gonzalo Canale, mentre all’ala Mirco Bergamasco è il sesto giocatore nella storia dell’Italia a raggiungere il traguardo delle ottanta presenze internazionali e fa coppia con Tommaso Benvenuti, all’esordio da titolare nel 6 Nazioni. Fabio Semenzato, eletto RBS man of the match contro il Galles, parte per la terza volta consecutiva dal primo minuto nel ruolo di mediano di mischia dividendo questa volta la cabina di regia con Luciano Orquera. Confermata in blocco la terza linea, con capitan Parisse che fa reparto con i flanker Barbieri e Zanni, e seconda linea con Del Fava dal primo minuto in sostituzione di Geldenhuys, a riposo dopo essere partito titolare negli ultimi sei test dell’Italia, ed in coppia con Dellapè. Gli ultimi due cambi in prima linea, dove conserva il posto il solo Martin Castrogiovanni sul lato destro mentre a sinistra conquista il suo cap numero ottantacinque Andrea Lo Cicero e Carlo Festuccia, tallonatore, supera il traguardo dei cinquanta caps. Lo Cicero, nel giro azzurro dai Mondiali del 1999, diventa l’atleta in attività ad aver indossato più volte la maglia della Nazionale: davanti a lui, con 101 caps, rimane il solo Alessandro Troncon, ritiratosi nel settembre 2007 ed attualmente assistente allenatore dell’Italia. In panchina Mallett convoca il tallonatore Ghiraldini, il pilone Perugini – schierabile su ambo i lati della prima linea – Geldenhuys come seconda linea, il rientrante flanker PauL Derbyshire, i mediani Canavosio e Burton ed il trequarti Luke McLean. ITALIA 15 Andrea MASI (Racing-Metro Paris, 58 caps) 14 Tommaso BENVENUTI (Benetton Treviso, 4 caps)* 13 Gonzalo CANALE (Clermont-Auvergne, 64 caps) 12 Gonzalo GARCIA (Benetton Treviso, 20 caps) 11 Mirco BERGAMASCO (Racing-Metro Paris, 79 caps) 10 Luciano ORQUERA (Brive, 20 caps) 9 Fabio SEMENZATO (Benetton Treviso, 2 caps) 8 Sergio PARISSE (Stade Francais, 75 caps) – capitano 7 Robert BARBIERI (Benetton Treviso, 12 caps) 6 Alessandro ZANNI (Benetton Treviso, 50 caps) 5 Carlo Antonio DEL FAVA (MPS Aironi, 50 caps) 4 Santiago DELLAPE’ (Racing-Metro Paris, 63 caps) 3 Martin CASTROGIOVANNI (Leicester Tigers, 74 caps) 2 Carlo FESTUCCIA (Racing-Metro Paris, 49 caps) 1 Andrea LO CICERO (Racing-Metro Paris, 84 caps) a disposizione 16 Leonardo GHIRALDINI (Benetton Treviso, 35 caps) 17 Salvatore PERUGINI (MPS Aironi, 78 caps) 18 Quintin GELDENHUYS (MPS Aironi, 19 caps) 19 Paul DERBYSHIRE (Benetton Treviso, 8 caps) 20 Pablo CANAVOSIO (MPS Aironi, 35 caps) 21 Kristopher BURTON (Benetton Treviso, 7 caps) 22 Luke MCLEAN (Benetton Treviso, 27 caps) *è/è stato membro dell'Accademia FIR "Ivan Francescato" PRECEDENTI Giocate 32/Vittorie Italia 1/Pareggi 0/Vittorie Francia 31 Francia – Italia 46-20 Parigi, 14.03.2010 RBS 6 Nazioni Italia – Francia 8-50 Roma, 21.03.2009 RBS 6 Nazioni Francia – Italia 25-13 Parigi, 09.03.2008 RBS 6 Nazioni Italia – Francia 3-39 Roma, 03.02.2007 RBS 6 Nazioni Francia – Italia 37-12 Parigi, 25.02.2006 RBS 6 Nazioni Italia – Francia 13-56 Roma, 19.03.2005 RBS 6 Nazioni Francia – Italia 25-0 Parigi, 21.02.2004 RBS 6 Nazioni Italia – Francia 27-53 Roma, 23.03.2003 RBS 6 Nazioni Francia – Italia 33-12 Parigi, 02.02.2002 RBS 6 Nazioni Italia – Francia 19-30 Roma, 03.03.2001 RBS 6 Nazioni Francia – Italia 42-31 Parigi, 01.04.2000 RBS 6 Nazioni Francia – Italia 30-19 Auch, 18.10.1997 Coppa Latina Francia – Italia 32-40 Grenoble, 22.03.1997 Coppa Europa Francia – Italia 34-22 Buenos Aires, 14.10.1995 Coppa Latina Francia – Italia 60-13 Tolone, 26.03.1967 Coppa Europa Italia – Francia 0-21 Napoli, 09.04.1966 Coppa Europa Francia – Italia 21-0 Pau, 18.04.1965 TM Italia – Francia 3-12 Parma, 29.03.1964 TM Francia – Italia 14-12 Grenoble, 14.04.1963 TM Italia – Francia 3-6 Brescia, 22.04.1962 TM Francia – Italia 17-0 Chambery, 02.04.1961 TM Italia – Francia 0-26 Treviso, 17.04.1960 TM Francia – Italia 22-0 Nantes, 29.03.1959 TM Italia – Francia 3-11 Napoli, 07.04.1958 TM Francia – Italia 38-6 Agen, 21.04.1957 TM Italia – Francia 3-16 Padova, 02.04.1956 TM Francia – Italia 24-0 Grenoble, 10.04.1955 TM Italia – Francia 12-39 Roma, 24.04.1954 TM Francia – Italia 22-8 Lione, 26.04.1953 TM Italia – Francia 8-17 Milano, 17.05.1952 TM Francia – Italia 43-5 Parigi, 17.10.1937 TM Italia – Francia 6-44 Roma, 22.04.1935 TM

