Italia Seven in finale

05/06/2010

La Nazionale Italiana Seven conquista con una gara di anticipo la matematica qualificazioni alle semifinali della parte alta del tabellone nel torneo FIRA di Spalato.Oggi, nella prima giornata di gare, gli Azzurri affidati a Luca Martin hanno superato senza problemi il Lussemburgo (45-0) e la Serbia (36-0) ed archiviato con una brillante ripresa la pratica Olanda (24-12). Domani mattina ultimo match del girone contro la Croazia, nel pomeriggio – in base al piazzamento finale nel proprio girone – semifinali con Portogallo o Germania.
Under 16: Coppa Mario Lodigiani

Aironi Rugby, ingaggiato Ludovic Mercier

29/01/2022

05/06/2013

14/02/2012