Loading...

Rugby CS Logo Rugby CS

Italia Seven: seconda!

Redazione Avatar

di Redazione

06/06/2010

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
La Nazionale Italiana Seven si è classifica al secondo posto nel torneo del circuito FIRA di Spalato. Gli Azzurri allenati da Luca Martin, dopo aver chiuso al primo posto nel proprio girone battendo 50-0 la Croazia, hanno superato la Germania in semifinale per 24-12 ma non sono riusciti a reggere il ritmo partito imposto nel match finale contro il Portogallo, che si è imposto nettamente sull’Italia per 38-5. Con il secondo posto ottenuto a Spalato, dopo l’identico piazzamento già ottenuto a Sopol nella tappa polacca del circuito, l’Italia ha comunque conquistato la qualificazione alle fasi finali del FIRA in programma a Mosca nel mese di luglio. “Purtroppo – commenta a fine gara il manager Orazio Arancio – nella ripresa della finale non siamo riusciti a contenere i nostri avversari, pagando un certo ritardo di condizione. Il Portogallo ci è stato superiore, adesso dobbiamo lavorare tutti assieme nelle prossime settimane per presentare la miglior formazione possibile alle finali di Mosca, dove vogliamo conquistare una delle prime tre posizioni finali per poter prendere parte al circuito IRB nel 2011”.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Ruggers Tarvisium super l'Academy Rugby Noceto

Articolo Successivo

Under 16: Coppa Mario Lodigiani

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

PERONI TOP10, VALORUGBY EMILIA v SITAV LYONS SOSPESA PER NEBBIA

PERONI TOP10, VALORUGBY EMILIA v SITAV LYONS SOSPESA PER NEBBIA

29/01/2022

PROMOZIONE

PROMOZIONE

05/06/2013

ANCHE BRUNEL E CHECCHINATO A RECCO PER LA PARTITA DELLA NAZIONALE U17!

ANCHE BRUNEL E CHECCHINATO A RECCO PER LA PARTITA DELLA NAZIONALE U17!

14/02/2012