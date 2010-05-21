Home Federazione Italiana Rugby Italia Seven: si vola a Londra

di Redazione 21/05/2010

Quattro novità nella Nazionale Italiana Seven che, dopo la medaglia d’argento al torneo FIRA di Sopot del passato week-end, è volata a Londra per la tappa inglese del circuito IRB Sevens World Series, penultimo appuntamento prima del gran finale di Edinburgo. Rispetto ai dodici convocati visti in campo in Polonia e fermati in finale dalla Spagna, il tecnico Marco De Rossi ha dovuto rinunciare per l’appuntamento inglese non solo al metaman Marko Stanojevic (dieci mete a Sopot) ma ha visto aggiungersi alla lista degli indisponibili anche Lucchese, Rechichi e Reitsma. Al loro posto, Mariani, Forcucci, Leonardi e Rosa che nei giorni scorsi si sono aggregati ai superstiti del circuito FIRA prima di trasferirsi al di là della Manica. Domani, a Twickenham, gli Azzurri saranno in campo nei tre incontri della fase eliminatoria affrontando l’Argentina (ore 10.52 locali/11.52 in Italia), la capolista del circuito Samoa (13.36/14.36) e gli Stati Uniti (16.54/17.54). Matthew BRESSON (BluGeo Colorno) Alessandro CASTAGNOLI (Plusvalore Gran Parma) Alberto CIGARINI (Plusvalore Gran Parma) Daniele FORCUCCI (Fiamme Oro Roma) Alessio GALANTE (Consiag I Cavalieri Prato, 2 caps) Emanuele LEONARDI (Ferla L’Aquila) Roberto MARIANI (Fiamme Oro Roma) Alessandro ONORI (Pluvalore Gran Parma) Riccardo PAVAN (Banca Monte Parma, 1 cap) Gregorio REBECCHINI (Ferla L’Aquila) Marco ROSA (Ferla L’Aquila) Diego VARANI (Futura Park Rugby Roma)

