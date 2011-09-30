Home Senza categoria ITALIA, SOLO UN CAMBIO NEL XV PER L'IRLANDA

di Redazione 30/09/2011

[gallery] ITALIA, UN SOLO CAMBIO NELLA FORMAZIONE PER L'IRLANDA Dunedin (Nuova Zelanda) – Nick Mallett, Commissario Tecnico della Nazionale Italiana Rugby, ha annunciato la formazione che affronterà l’Irlanda domenica sera all’Otago Stadium di Dunedin nella quarta ed ultima giornata della Pool C della Rugby World Cup “Nuova Zelanda 2011”. L’incontro è in programma alle ore 20.30 locali, le 9.30 in Italia, con diretta su Sky Sport 2HD. Per la partita che chiude la fase a gironi della Rugby World Cup neozelandese, e che vale l’accesso ai quarti di finale, il CT conferma integralmente la formazione che ha superato per 27-10 gli Stati Uniti martedì sera a Nelson: l’unica novità è rappresentata dal ritorno nel ruolo di estremo di Andrea Masi, recuperato dalla contrattura al polpaccio che lo aveva costretto a rinunciare il extremis alla partita con le Eagles americane. Luke McLean, titolare della maglia numero quindici contro gli USA, partirà dalla panchina, a sua volta integralmente confermata. Tra i titolari, Castrogiovanni e capitan Parisse conquistano la loro dodicesima presenza in un match iridato, secondi al solo Alessandro Troncon (quattordici) mentre Gonzalo Canale supera nel computo delle presenze assolute uno dei grandi centri azzurri di inizio millennio, Cristian Stoica, salendo a settantadue caps. Trentacinquesima apparizione da capitano per Sergio Parisse, mentre Alessandro Zanni si conferma l’atleta più utilizzato da Nick Mallett nei suoi quattro anni sulla panchina dell’Italia con quarantuno apparizioni in quarantadue partite. Questa la formazione dell’Italia: 15 Andrea MASI (Aironi Rugby, 63 caps) 14 Tommaso BENVENUTI (Benetton Treviso, 11 caps)* 13 Gonzalo CANALE (Clermont-Auvergne, 71 caps) 12 Gonzalo GARCIA (Benetton Treviso, 24 caps) 11 Mirco BERGAMASCO (Racing-Metro Paris, 84 caps) 10 Luciano ORQUERA (Aironi Rugby, 26 caps) 9 Fabio SEMENZATO (Benetton Treviso, 7 caps) 8 Sergio PARISSE (Stade Francais, 82 caps) - capitano 7 Mauro BERGAMASCO (87 caps) 6 Alessandro ZANNI (Benetton Treviso, 57 caps) 5 Cornelius VAN ZYL (Benetton Treviso, 5 caps) 4 Quintin GELDENHUYS (Aironi Rugby, 24 caps) 3 Martin CASTROGIOVANNI (Leicester Tigers, 81 caps) 2 Leonardo GHIRALDINI (Benetton Treviso, 40 caps) 1 Salvatore PERUGINI (Aironi Rugby, 82 caps) a disposizione 16 Fabio ONGARO (Benetton Treviso, 79 caps) 17 Andrea LO CICERO (Racing-Metro Paris, 90 caps) 18 Marco BORTOLAMI (Aironi Rugby, 87 caps) 19 Paul DERBYSHIRE (Benetton Treviso, 15 caps) 20 Edoardo GORI (Benetton Treviso, 8 caps)* 21 Riccardo BOCCHINO (Estra I Cavalieri Prato, 11 caps)* 22 Luke MCLEAN (Benetton Treviso, 32 caps) *è/è stato membro dell’Accademia FIR “Ivan Francescato” di Tirrenia

