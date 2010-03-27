Italia supera la Russia
di Redazione
27/03/2010
La Nazionale Italiana Seven chiude al terzo posto, con una vittoria e due sconfitte, la fase eliminatoria della tappa di Hong Kong del circuito IRB Sevens World Series. Dopo la sconfitta subita ieri all’esordio contro Samoa – dove già gli Azzurri avevano mostrato alcuni interessanti spunti – la squadra diretta da Marco De Rossi ha superato nel secondo match della Pool A i Campioni d’Europa in carica della Russia per 12-14. Decisiva una meta allo scadere del petrarchino Bertetti, entrato da pochi istanti, che ha consentito all’Italia di effettuare il sorpasso in extremis. L’Italia ha però pagato a caro prezzo le energie spese contro la Russia poche ore dopo, nel derby latino contro l’Argentina, ultimo impegno della prima fase per gli Azzurri che, subito in inferiorità numerica per il cartellino giallo a Riccardo Pavan, hanno concesso sei mete ai Pumas, vittoriosi per 42-0. L’Italia resta in attesa di conoscere, più tardi, il nome dell’avversaria da affrontare domani nei quarti di finale del Bowl: http://www.irb.com/irbsevens/edition=5/index.html
Hong Kong, sabato 27 marzo 2010 IRB Sevens World Series, I fase, II match RUSSIA v ITALIA 12-14 Marcatori: p.t. 1’ m. Yanyuskin (5-0); s.t. 1’ m. Birchall tr. Onori (5-7); 4’ m. Goroshilov tr. Yanyuskin (12-7); 9’ m. Bertetti tr. Onori (12-14) Russia: Ostroushko, Gostyuzhev, Artemyev, Goroshilov, Yanyuskin, Perov, Bondarev altri entrati: Matveev, Andreev, Babaev Italia: Fadalti, Onori, Sapuppo, Majstorovic, Birchall, Sepe M., Varani altri entrati: Bortolussi S., Bacchetti, Bertetti Arbitro: Pastrana (Argentina)
Hong Kong, sabato 27 marzo 2010 IRB Sevens World Series, I fase, III match ARGENTINA v ITALIA 42-0 Marcatori: p.t. 4’ m. Tuculet tr. Tuculet (7-0); 8’ m. Colacrai tr. Tuculet (14-0); s.t. 1’ m. Olivari tr. Tuculet (21-0); 2’ m. Salazar tr. Tuculet (28-0); 4’ m. Tuculet tr. Todeschini J. (35-0); 6’ m. Tuculet tr. Todeschini J. (42-0) Argentina: Bottini, Del Busto, Olivari, Passerotti, Palma, Colacrai, Tuculet altri entrati: Salazar, Todeschini J., Garzon Italia: Bortolussi S., Onori, Majstorovic, Bertetti, Pavan R., Sepe M. Varani altri entrati: Birchall, Sapuppo Arbitro: Mason (Singapore) Note: 2’ pt. giallo Pavan R. @Andrea Cimbrico | FIR
Redazione