ITALIA, TRE MODIFICHE NELLA SQUADRA CHE DOMANI AFFRONTA LA SCOZIA

di Redazione 19/08/2011

[gallery] ITALIA, TRE MODICHE ALLA SQUADRA CHE DOMANI AFFRONTA LA SCOZIA Edinburgo (Scozia) – Allenamento di rifinitura questa mattina al Fettes College di Edinburgo – celebre per aver ospitato le riprese dei film della saga di Harry Potter – per l’Italrugby che ha così concluso la preparazione al test di domani a Murrayfield contro la Scozia, ultima tappa d’avvicinamento ai Mondiali neozelandesi di settembre. Clima variabile e temperatura sensibilmente più bassa hanno fatto da cornice alla seduta di Parisse e compagni che hanno provato touche e lanci di gioco prima di rientra in albergo. Al termine dell’allenamento, il CT Nick Mallett ha comunicato tre cambi alla lista dei ventidue annunciata ieri per affrontare gli highlanders di Andy Robinson domani pomeriggio (ore 18.00, diretta La7/Sky Sport2): Fabio Ongaro sarà in campo dal primo minuto con la maglia numero due al posto di Leonardo Ghiraldini, precauzionalmente a riposo in quanto ancora dolorante per un colpo al braccio sinistro subito sabato scorso contro il Giappone, mentre in panchina il CT si affida a cinque avanti inserendo l’esordiente seconda linea Joshua Furno al posto di Matteo Pratichetti, mentre Edoardo Gori rimpiazza come mediano di mischia di riserva Pablo Canavosio, che accusa un affaticamento ai muscoli del polpaccio. La formazione dell’Italia per il test di domani contro la Scozia è aggiornata come segue: 15 Andrea MASI (MPS Aironi, 60 caps) 14 Tommaso BENVENUTI (Benetton Treviso, 7 caps)* 13 Gonzalo CANALE (Clermont-Auvergne, 67 caps) 12 Gonzalo GARCIA (Benetton Treviso, 21 caps) 11 Mirco BERGAMASCO (Racing-Metro Paris, 81 caps) 10 Luciano ORQUERA (MPS Aironi, 23 caps) 9 Fabio SEMENZATO (Benetton Treviso, 4 caps) 8 Sergio PARISSE (Stade Francais, 78 caps) - capitano 7 Robert BARBIERI (Benetton Treviso, 14 caps) 6 Paul DERBYSHIRE (Benetton Treviso, 11 caps) 5 Cornelius VAN ZYL (Benetton Treviso, 1 cap) 4 Carlo Antonio DEL FAVA (MPS Aironi, 52 caps) 3 Martin CASTROGIOVANNI (Leicester Tigers, 77 caps) 2 Fabio ONGARO (MPS Aironi, 76 caps) 1 Andrea LO CICERO (Racing-Metro Paris, 87 caps) a disposizione 16 Tommaso D’APICE (MPS Aironi, 1 cap)* 17 Lorenzo CITTADINI (Benetton Treviso, 5 caps) 18 Marco BORTOLAMI (MPS Aironi, 85 caps) 19 Joshua FURNO (MPS Aironi, esordiente)* 20 Edoardo GORI (Benetton Treviso, 4 caps)* 21 Riccardo BOCCHINO (Estra I Cavalieri Prato, 7 caps)* 22 Alessandro ZANNI (Benetton Treviso, 53 caps) *è/è stato membro dell’Accademia FIR “Ivan Francescato” di Tirrenia

