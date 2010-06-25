Italia: tutto pronto per Sudafrica II
di Redazione
25/06/2010
Ultimo allenamento stagionale per l’Italrugby di Nick Mallett che questa mattina ha saggiato l’erba del Buffalo City Stadium di East London dove domani (ore 15, diretta Sky Sport 2 - uStream, nrd) gli Azzurri affronteranno il Sudafrica nel secondo test match che chiude il tour estivo in casa dei Campioni del Mondo. Quaranta minuti a ritmo controllato nell’impianto della provincia di Eastern Cape nel corso dei quali Parisse e compagni hanno provato gioco al piede, rimesse laterali e schemi offensivi prima di rientrare al Blue Lagoon Hotel per un pomeriggio di riposo. Il CT ha spiegato le scelte nella formazione azzurra, con nove cambi dal primo minuto rispetto alla squadra vista in campo a Witbank la scorsa settimana: “Abbiamo fatto tanti cambiamenti per dare a tutti gli atleti convocati l’opportunità di mettersi in mostra contro un avversario importante come gli Springboks”. “La partita di domani – ha detto Mallett – presenta difficoltà ancora maggiori rispetto alla partita di Witbank. Il XV scelto da De Villiers per domani ha caratteristiche più offensive, nel primo test il Sudafrica, dopo aver battuto nettamente la Francia, pensava forse di potersi ripetere anche contro di noi ma siamo stati bravi a sorprenderli. Domani non potremo contare sull’effetto sorpresa e avremo di fronte la squadra più forte al mondo, decisa a migliorare la propria prestazione. Sarà dura, ma anche loro hanno imparato a temerci dopo sabato, sanno che abbiamo una mischia forte e che là davanti dovranno faticare per avere la supremazia”. Sui giovani azzurri domani in campo dal primo minuto Mallett conclude la sua conferenza stampa della vigilia: “E’ importante per me vedere questi giovani in campo dal primo minuto. Cittadini ha fatto molto bene nel primo test, mettendo anche a segno nove placcaggi. Derbyshire e Vosawai in terza linea meritano un’occasione dal primo minuto dopo aver lavorato tanto in questo gruppo nel corso della stagione. Adesso devono farci vedere cosa possono fare a livello internazionale”. “Ci aspettiamo una grande partita dal Sudafrica – ha dichiarato il capitano Sergio Parisse – anche se credo che la formazione che hanno schierato a Witbank fosse già notevolmente competitiva. Credo che l’assenza principale per loro fosse quella del solo Smit nella prima partita. Per quanto ci riguarda vogliamo chiudere bene la stagione, sabato scorso abbiamo fatto una buona prestazione, ma abbiamo capito di poter migliorare in molti aspetti del nostro gioco. Andiamo in campo per confermarci e per continuare a crescere”. “Credo che tutti i compagni che non erano in campo a Witbank - ha aggiunto Parisse - vorranno fare una grande partita. E’ importante dare spazio a tutti loro. Le condizioni meteo saranno particolarmente importanti domani: se ci sarà sole e poco vento si giocherà ad un ritmo elevato, e questo renderà la gara ancora più dura. Noi dovremo provare a sorprenderli dall’inizio, difendere al meglio e tenerli il più possibile nella loro metà campo”.
East London, Buffalo City Stadium – sabato 26 giugno, ore 15.00Test-match – diretta Sky Sport 2 SUDAFRICA v ITALIA Sudafrica: Aplon; De Villiers, Fourie, De Jongh, Habana; Steyn M., Januarie; Spies, Louw, Burger; Bekker, Botha B.; Du Plessis, Smit (cap), Steenkamp a disposizione: Ralepelle, Botha BJ, Van der Merwe, Potgieter, Pienaar, James, Oliver all. De Villiers Italia: McLean; Sepe M., Canale G., Masi, Bergamasco Mi.; Gower, Picone; Parisse S. (cap), Derbyshire, Vosawai; Bortolami, Del Fava; Cittadini, Ongaro, Perugini S. a disposizione: Ghiraldini L., Sbaraglini, Geldenhuys, Zanni, Tebaldi, Bocchino, Pratichetti M. all. Mallett arb. Small (Inghilterra) g.d.l. Brown (Nuova Zelanda), Changleng D. (Scozia) TMO: Hughes (Inghilterra)
I precedenti tra Italia e Sudafrica Giocate 9 Vittorie Italia 0 Pareggi 0 Vittorie Sudafrica 9 Sudafrica – Italia 29-13 Witbank 19.06.2010 TM Italia – Sudafrica 10-32 Udine 21.11.2009 TM Sudafrica - Italia 26-0 Cape Town 21.06.2008 TM Italia - Sudafrica 26-54 Genova 17.11.2001 TM Sudafrica - Italia 60-14 Port Elizabeth 30.06.2001 TM Sudafrica - Italia 101-0 Durban 19.06.1999 TM Sudafrica - Italia 74-3 Port Elizabeth 12.06.1999 TM Italia - Sudafrica 31-62 Bologna 08.11.1997 TM Italia - Sudafrica 21-40 Roma 12.11.1995 TM
Nota per le redazioni: le interviste complete del CT Nick Mallett e del capitano Sergio Parisse sono disponibili in formato .mp4 per le televisioni sulla home-page di Federugby.it.
