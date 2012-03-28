Home Senza categoria ITALIA U17, 24 AZZURRINI PER I TEST CON INGHILTERRA E FRANCIA

ITALIA U17, 24 AZZURRINI PER I TEST CON INGHILTERRA E FRANCIA

di Redazione 28/03/2012

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

ITALIA U17, I CONVOCATI PER I TEST CON INGHILTERRA E FRANCIA Roma – Fabio Roselli ed Andrea Sgorlon, tecnici dell’Italia U17, hanno convocato ventiquattro giocatori per i due incontri internazionali contro l’Inghilterra U16 e la Francia U17 in programma rispettivamente allo Stadio XXV Aprile di Parma sabato 7 aprile alle ore 15.00 ed allo Stade Guillermoz di Romans sur Isere sabato 14 aprile alle ore 16.00 La minore delle rappresentative azzurre si radunerà a Parma martedì 3 aprile in vista della sfida all’Inghilterra, al termine della quale gli atleti rientreranno ai Club per riunirsi nuovamente il 10 aprile a Settimo Torinese alla vigilia della partenza per la Francia. Il 14 marzo a Biella l’Italia U17, in veste di selezione, ha superato per 23-5 a Biella la rappresentativa delle Accademie francesi nella prima uscita stagionale. Questi i convocati: Yannick AGBASSE (The Monsters Rugby)* Alberto ANTONELLI (M-Three San Donà)* Matteo ARCHETTI (Cammi Calvisano)** Maicol AZZOLINI (Pesaro Rugby)*** Paolo BUONFIGLIO (Prato Sesto)*** Matteo CALDIROLI (ASR Milano)** Lorenzo CASALINI (Petrarca Padova) Alessandro CASINI (Aeroporto di Firenze)*** Matteo CORNELLI (Rugby Lyons)** Ugo D’ONOFRIO (L’Aquila Rugby)*** Giacomo DE SANTIS (UR Capitolina)*** Giacomo FANTUZ (Rugby Belluno)* Marco FERRO (Rugby Rovigo Jr)* Gianni GALARDI (M-Three San Donà)* Yevhen HALUSHKA (Emergenti Cecina)*** Marco LAZZARONI (Benetton Treviso)* Enrico LUCCHIN (Rugby Rovigo Jr.)* Fabio MENEGHIN (Rugby Mirano 1957)* Vittorio MUSSO (Santa Margherita Valpolicella)* Samuele ORTIS (Venezia Jr.)* Richard PALETTA (Pesaro Rugby) Davide PASINI (Rugby Rovigo Jr.)* Renzo RENZETTI (Amatori Parma)** Davide ZANETTI (Cammi Calvisano)** *Accademia FIR U18 di Mogliano Veneto **Accademia FIR U18 di Parma ***Accademia FIR U18 “Lorenzo Sebastiani” di Roma

Condividi Facebook Twitter Whatsapp