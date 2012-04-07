Home Senza categoria ITALIA U17 BATTUTA 20-31 DA ENGLAND SCHOOLS

di Redazione 07/04/2012

ITALIA U17 BATTUTA 20-31 DA ENGLAND SCHOOLS Parma – L’Italia U17 di Roselli e Sgorlon gioca per un tempo alla pari con la rappresentativa scolastica dell’Inghilterra, si complica la vita concedendo tre mete in dieci minuti nella fase centrale della ripresa e prova a porre rimedio con un finale brillante finale di gara che non è però sufficiente a rimontare sugli ospiti, che espugnano per 20-31 il “XXV Aprile” di Parma. “E’ stata una gara equilibrata, purtroppo abbiamo perso convinzione sulla meta del 6-17 ed abbiamo impiegato troppo per riprendere fiducia e tornare a fare il nostro gioco” ha detto a fine gara il tecnico Fabio Roselli. “Di certo si nota una maggiore abitudine degli inglesi (che nonostante la denominazione U16 hanno schierato in larga parte atleti classe 1995, così come gli Azzurrini ndr) ad esprimersi a questi livelli, noi dobbiamo trovare il modo di giocare un maggior numero di partite di questo livello ma, soprattutto in avvio di partita e nella fase finale, abbiamo dimostrato di avere i mezzi per stare a questo livello. Ripeto, serve solo un maggior numero di incontri di questo tipo” ha concluso Roselli, che divide la panchina con Andrea Sgorlon. Martedì l’Italia U17 si radunerà a Settimo Torinese per preparare il secondo test-match di stagione in programma sabato prossimo a Romans sur Isere contro la Francia U17. Parma, Stadio “XXV Aprile” – sabato 7 aprile Incontro internazionale giovanile Italia U17 v Inghilterra Scolastica 20-31 Marcatori: p.t. 17’cp De Santis (3-0); 22’m Herron (3-5); 25’cp. De Santis (6-5); 29’m. Townsend tr. Herron (6-12); s.t. 11’ m. Beckett (6-17); 16’ m. Townsend tr. Jennings (6-24); 22’ m. Jennings tr. Jennings (6-31); 25’ m. Buonfiglio tr. De Santis (13-31); 33’ m. Caldiroli tr. De Santis (20-31) Italia: Azzolini; Caldiroli, Lucchin, Casalini, Agbasse; De Santis, Renzetti; Archetti, Lazzaroni, Cornelli; Zanetti, Ortis; Meneghin, Ferro, Galardi altri entrati: Halushka, Buonfiglio, Casini, D’Onofrio, Musso, Cantoni, Paletta. Ne: Fantuz, Gualdambrini. Inghilterra: Rawcliffe; Lightfoot-Brown; Clark, Herron, A.Beckett; Jennings, Townsend; Thacker, Underhill, C.Beckett; Borrowdale, Catlin; Adeniran-Olule, Walker, Boyce. Entrati: Goodrick-Clarke, Radley, Tyack, Conner, Cheesman, Homer, Galloway. arb. Spadoni (Padova) Note: 23’ st. cartellino giallo a Conner (Inghilterra). Presente il tribuna il Presidente FIR Giancarlo Dondi.

