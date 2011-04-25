Home Senza categoria ITALIA U17 BATTUTA A RECCO DALLA FRANCIA 3-26

di Redazione 25/04/2011

[gallery] Recco (Genova) – Un secondo tempo in cui gli errori azzurri si sommano alla prestazione consistente della Francia costano all’Italia U17 di Massimo Brunello la sconfitta per 3-26 contro i pari età transalpini nel test match giocato nella domenica di Pasqua sul sintetico del “Carlo Androne” di Recco. I baby-Azzurri tengono benissimo il campo nella prima metà del match, andando in vantaggio al dodicesimo con un piazzato di Buscema e rimanendo in controllo sino a pochi istanti prima del fischio finale quando vengono puniti, sulla prima incertezza difensiva, dal flange Meron. Si va a riposo sul 3-7 e nella ripresa gli ospiti prendono coraggio, impongono il peso specifico del proprio pacchetto di mischia e mettono la squadra di Brunello sempre più in difficoltà: l’Italia muove bene la palla, ma fatica a trovare un gioco al piede efficace ed intorno alla metà dell’incontro i giovani galletti si portano oltre il break con la meta del tallonatore Andre. Nel finale di gara, poi, due mete del centro Fickou trasformate dal mediano di mischia di riserva Serin rendono troppo pesante il passivo per Catelan e compagni. Questo il tabellino del match: Recco, Stadio “Carlo Androne” – domenica 24 aprile Test match internazionale U17 Italia v Francia Marcatori: p.t. 12’ cp Buscema (3-0); 35’ m. Meron tr. Bouyxou (3-7); s.t. 19’ m. Andre (3-12); 32’ m. Fickou tr. Serin (3-19), 39’ m. Fickou tr. Serin (3-26) Italia: Torlai; Di Giulio, Buscema, Gorla (12’ st. Bellini), Albano; Gasparini (3’ st. Dugo), Apperley-Iti; Catelan (cap, 36’ st. Scalvi)), Corazzi, Boccardo (6’ st. Turino); Trotta (35’ st. Flammini), Gobbo; Pasquali (26’ st. Grigolon), Silva (39’ st. Mariottini), Ferrari (1’ st. Chalonec-Santana) all. Brunello Francia: Hamdaoui (6’ st. Gardey); Bouyxou, Perrot, Fickou, Parez; Dimitri (24’ st. Bau), Abadie (22’ pt. Serin); Meron, Molcard, Camara (18’ st. Bastin); Singer (26’ st. Baston), Benhaim; Hygonnet (36’ pt. Maiau), Ruffenach (10’ st. Andre), Buret (26’ st. Androuni) arb. Jackson (Inghilterra) Cartellini: 5’ st. giallo Maiau (Francia)

