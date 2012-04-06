ITALIA U17, DOMANI I GIOVANI AZZURRI CONTRO L'INGHILTERRA
di Redazione
06/04/2012
ITALIA U17, DOMANI I GIOVANI AZZURRI CONTRO L’INGHILTERRA Parma – Prima uscita internazionale per l’Italia U17 di Fabio Roselli ed Andrea Sgorlon che domani (ore 15), allo Stadio “XXV Aprile” di Parma, affronta in un incontro ufficiale l’Inghilterra U16. Oggi i tecnici della minore delle Nazionali hanno ufficializzato la formazione che scenderà in campo nella città emiliana nella partita che, per molti dei giocatori in campo, segnerà la prima volta con indosso la maglia azzurra. Questa la formazione dell’Italia U17: 15 Maicol AZZOLINI (Pesaro Rugby)*** 14 Matteo CALDIROLI (ASR Milano)** 13 Enrico LUCCHIN (Rugby Rovigo Jr.)* 12 Lorenzo CASALINI (Petrarca Padova) 11 Yannick AGBASSE (The Monsters Rugby)* 10 Giacomo DE SANTIS (UR Capitolina)*** 9 Renzo RENZETTI (Amatori Parma)** 8 Matteo ARCHETTI (Cammi Calvisano)** 7 Marco LAZZARONI (Benetton Treviso)* 6 Matteo CORNELLI (Rugby Lyons)** 5 Davide ZANETTI (Cammi Calvisano)** 4 Samuele ORTIS (Venezia Jr.)* 3 Fabio MENEGHIN (Rugby Mirano 1957)* 2 Marco FERRO (Rugby Rovigo Jr)* 1 Gianni GALARDI (M-Three San Donà)* a disposizione 16 Yevhen HALUSHKA (Emergenti Cecina)*** 17 Paolo BUONFIGLIO (Prato Sesto)*** 18 Alessandro CASINI (Aeroporto di Firenze)*** 19 Giacomo FANTUZ (Rugby Belluno)* 20 Ugo D’ONOFRIO (L’Aquila Rugby)*** 21 Vittorio MUSSO (Santa Margherita Valpolicella)* 22 Matteo CALDIROLI (ASR Milano)** 23 Filippo CANTONI (Rugby Colorno)** 24 Richard PALETTA (Pesaro Rugby) 25 Gianluigi GUALDAMBRINI (Nuova Rugby Roma)*** *Accademia FIR U18 di Mogliano Veneto **Accademia FIR U18 di Parma ***Accademia FIR U18 “Lorenzo Sebastiani” di Roma
