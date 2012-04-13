Home Senza categoria ITALIA U17, DOMANI TEST-MATCH CONTRO LA FRANCIA

ITALIA U17, DOMANI TEST-MATCH CONTRO LA FRANCIA

di Redazione 13/04/2012

ITALIA U17, DOMANI TEST-MATCH CONTRO LA FRANCIA Roma – Fabio Roselli ed Andrea Sgorlon, tecnici della Nazionale Italiana U17, hanno annunciato la formazione che domani alle ore 16.00 scenderà in campo a Romans sur Isere affrontando i pari età della Francia nel secondo test-match della stagione. Alcuni cambi, soprattutto tra i trequarti, per la più giovane delle rappresentative azzurre reduce dalla sconfitta per 20-31 contro England Schools la settimana scorsa al “XXV Aprile” di Parma, con Azzolini che passa da estremo a mediano di mischia, De Santis spostato da apertura a centro e Cantoni che fa il proprio esordio internazionale a numero dieci dal primo minuto. “Sarà una partita di certo molto dura, conosciamo molto bene la forza della squadra francese che è solida in conquista ed in grado di imporre un gioco dal ritmo elevato. Ci siamo preparati in questo senso, dovremo attaccare e difendere per tutta la durata del match e non solo per una parte come avvenuto contro l’Inghilterra la settimana scorsa. Abbiamo voluto dare spazio a tutti i ragazzi in rosa, l’obiettivo è sia essere competitivi che far crescere tutti i giocatori e diamo a tutti una chance di mettersi in luce nei ruoli dove pensiamo possano esprimersi al meglio”. CLICCA QUI PER L’AUDIO-INTERVISTA COMPLETA A FABIO ROSELLI Questa la formazione dell’Italia U17 per la gara di domani: 15 Giacomo DE SANTIS (UR Capitolina)*** 14 Alberto ANTONELLI (M-Three San Donà)* 13 Enrico LUCCHIN (Rugby Rovigo Jr.)* 12 Vittorio MUSSO (Santa Margherita Valpolicella)* 11 Yannick AGBASSE (The Monsters Rugby)* 10 Filippo CANTONI (Rugby Colorno)** 9 Maicol AZZOLINI (Pesaro Rugby)*** 8 Matteo ARCHETTI (Cammi Calvisano)** 7 Marco LAZZARONI (Benetton Treviso)* 6 Lorenzo CASALINI (Petrarca Padova) 5 Davide ZANETTI (Cammi Calvisano)** 4 Samuele ORTIS (Venezia Jr.)* 3 Alessandro CASINI (Aeroporto di Firenze)*** 2 Marco FERRO (Rugby Rovigo Jr)* 1 Paolo BUONFIGLIO (Prato Sesto)*** a disposizione 16 Yevhen HALUSHKA (Emergenti Cecina)*** 17 Gianni GALARDI (M-Three San Donà)* 18 Fabio MENEGHIN (Rugby Mirano 1957)* 19 Giacomo FANTUZ (Rugby Belluno)* 20 Ugo D’ONOFRIO (L’Aquila Rugby)*** 21 Matteo CORNELLI (Rugby Lyons)** 22 Renzo RENZETTI (Amatori Parma)** 23 Matteo CALDIROLI (ASR Milano)** 24 Richard PALETTA (Pesaro Rugby) 25 Gianluigi GUALDAMBRINI (Nuova Rugby Roma)*** *Accademia FIR U18 di Mogliano Veneto **Accademia FIR U18 di Parma ***Accademia FIR U18 “Lorenzo Sebastiani” di Roma

