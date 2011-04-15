Home Senza categoria ITALIA U17, I BABY AZZURRI ALLA PRIMA USCITA INTERNAZIONALE CONTRO IL GALLES

di Redazione 15/04/2011

[gallery] ITALIA U17, I BABY AZZURRI ALL'ESORDIO INTERNAZIONALE CONTRO IL GALLES Roma – Massimo Brunello, responsabile tecnico della Nazionale Italiana U17, ha reso nota la formazione che domani affronterà i pari età del Galles in un test-match in programma alle ore 15.00 locali (16.00 in Italia) nella cittadina di Conwy. Per la minore delle nazionale azzurre si tratta del primo impegno internazionale di stagione dopo le vittorie sulle selezioni delle accademie francesi dei mesi scorsi, un appuntamento che segna di fatto l’esordio internazionale assoluto per il terza centro del Valsugana Mattia Catelan e per i suoi compagni sulla scena dei test-match giovanili. “Le partite vinte contro le selezioni delle accademie francesi – spiega il tecnico dell’Italia U17 Massimo Brunello – ci hanno permesso di rompere il ghiaccio, quindi non credo che i ragazzi sentiranno la pressione dell’esordio. E’ un primo test di verifica importante del lavoro fatto nei centri federali zonali da parte di questi giocatori, a cui seguiranno altri due test match contro l’Inghilterra il prossimo 20 aprile e contro la Francia a Recco la domenica di Pasqua che potranno darci un quadro preciso di quanto fatto sino ad oggi. Del Galles, come è logico che sia quando si parla del primo step internazionali, non conosciamo molto, ma di certo la squadra si è preparata per farsi trovare pronta all’appuntamento di domani”. Questa la formazione dell’Italia U17: 15 Alessandro TORLAI (Cosmo Haus Reggio Emilia)** 14 Gabriele Di GIULIO (Rugby Frascati)*** 13 Domiziano GORLA (MPS Viadana) 12 Filippo BUSCEMA (AlmavivA UR Capitolina)*** 11 Nicolò ALBANO (MPS Viadana)** 10 Matteo GASPARINI (Benetton Treviso)* 9 Steven APPERLY-ITI KHYAM (MPS Viadana)** 8 Mattia CATELAN (Valsugana Rugby Padova)* - capitano 7 Michele BOCCARDO (CUS Padova Rugby)* 6 Matteo CORAZZI (CUS Perugia Rugby)*** 5 Andrea TROTTA (Almaviva UR Capitolina)*** 4 Andrea GOBBO (Valsugana Rugby Padova) 3 Simone Pietro FERRARI (Rugby Parma 1931 Junior)** 2 Marco SILVA (Amatori Rugby Parma)** 1 Tiziano PASQUALI (Mantovani Lazio)*** a disposizione 16 Federico MARIOTTINI (Rugby Parma)** 17 Yader CHALONEC SANTANA (Orved San Donà)* 18 Nicola GRIGOLON (Valsugana Rugby Padova) 19 Vittorio FLAMMINI (L’Aquila Rugby)*** 20 Leandro TURINO (A.P. Partenope Rugby)*** 21 Filippo SCALVI (Amatori Parma Rugby)** 22 Giacomo BIFFI (MPS Viadana) 23 Carlo DUGO (Ruggers Tarvisium) 24 Samuel SENO (Benetton Treviso)* 25 Federico SALERNO (Banco di San Giorgio Cus Genova)** 26 Mattia BELLINI (Petrarca Padova Jr.) *membro Accademia FIR di Mogliano Veneto **membro Accademia FIR di Parma ***membro Accademia FIR “Lorenzo Sebastiani” di Roma

