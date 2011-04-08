Home Senza categoria ITALIA U17, I CONVOCATI PER I TEST CON GALLES, INGHILTERRA E FRANCIA

ITALIA U17, I CONVOCATI PER I TEST CON GALLES, INGHILTERRA E FRANCIA

di Redazione 08/04/2011

[gallery] ITALIA U17, I CONVOCATI PER I TEST CON GALLES, INGHILTERRA E FRANCIA DOPPIO APPUNTAMENTO IN REGNO UNITO, POI FRANCIA A RECCO IL 24 APRILE Roma - Massimo Brunello, responsabile tecnico della Nazionale Italiana U17, ha convocato ventisei giocatori per una serie di tre test-match internazionali che vedranno impegnata la più giovane delle selezioni azzurre tra il 16 ed il 24 aprile. L’Italia U17, dopo una serie di risultati positivi in qualità di selezione contro le accademie francesi, si radunerà martedì 12 aprile a Tirrenia, dove gli Azzurrini prepareranno le sfide al Galles U16 a Conwy (16 aprile), all’Inghilterra U16 (Wilmslow, Manchester – 20 aprile) ed ai pari età della Francia (Recco – GE, Stadio Carlo Androne, domenica 24 aprile ore 15.00). “Questa serie di incontri rappresenta un momento di crescita importante per i ragazzi e, per noi tecnici, è una verifica del lavoro fatto con le accademie zonali e nei club. Puntiamo ad avere risultati positivi, ma soprattutto ad acquisire esperienza internazionale. Nelle prime uscite contro le accademie francesi abbiamo fatto vedere cose interessanti e dimostrato di aver lavorato bene sotto il punto di vista fisico, ma le sfide alle nazionali di Galles, Inghilterra e Francia saranno sicuramente più competitive ed interessanti” ha detto il tecnico degli Azzurrini Massimo Brunello. Gradi di capitano affidati a Mattia Catelan, numero otto padovano del Valsugana. Questi i ventisei atleti convocati con l’Italia U17: Nicolò ALBANO (MPS Viadana)** Steven APPERLY-ITI KHYAM (MPS Viadana)** Mattia BELLINI (Petrarca Padova Jr.) Michele BOCCARDO (CUS Padova Rugby)* Filippo BUSCEMA (AlmavivA UR Capitolina)*** Mattia CATELAN (Valsugana Rugby Padova)* - capitano Yader CHALONEC SANTANA (Orved San Donà)* Matteo CORAZZI (CUS Perugia Rugby)*** Gabriele Di GIULIO (Rugby Frascati)*** Carlo DUGO (Ruggers Tarvisium) Simone Pietro FERRARI (Rugby Parma 1931 Junior)** Vittorio FLAMMINI (L’Aquila Rugby)*** Matteo GASPARINI (Benetton Treviso)* Andrea GOBBO (Valsugana Rugby Padova) Domiziano GORLA (MPS Viadana) Nicola GRIGOLON (Valsugana Rugby Padova) Tiziano PASQUALI (Mantovani Lazio)*** Paolo RAGAZZI (Petrarca Padova Jr.)* Federico SALERNO (Banco di San Giorgio Cus Genova)** Filippo SCALVI (Amatori Parma Rugby)** Samuel SENO (Benetton Treviso)* Marco SILVA (Amatori Rugby Parma)** Nicolò SPERANZA (L’Aquila Rugby)*** Alessandro TORLAI (Cosmo Haus Reggio Emilia)** Andrea TROTTA (Almaviva UR Capitolina)*** Leandro TURINO (A.P. Partenope Rugby)*** *membro Accademia FIR di Mogliano Veneto **membro Accademia FIR di Parma ***membro Accademia FIR “Lorenzo Sebastiani” di Roma

