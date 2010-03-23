Home Federazione Italiana Rugby Italia U17: i convocati per il Wellington International Festival

Italia U17: i convocati per il Wellington International Festival

di Redazione 23/03/2010

Alessandro Ghini, responsabile tecnico della Nazionale Italiana Under 17 “A”, ha convocato ventisei giocatori per partecipare dal 4 al 9 aprile al “Wellington International Festival” di categoria in programma a Crowthorne, Inghilterra. La seconda rappresentativa azzurra U17 si radunerà presso il Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia mercoledì 31 marzo e venerdì 2 aprile volerà nel Regno Unito per sfidare nel corso della manifestazione la Francia “A” (domenica 4 aprile, ore 10.00 locali), il Canada (martedì 6 aprile, ore 14.00 locali) e England Division (venerdì 9 aprile, ore 10.00 locali). Questi i ventisei convocati: Filippo BUSCEMA (AlmavivA UR Capitolina) Mattia CATELAN (Valsugana Padova) Ivan CRESTINI (Consiag I Cavalieri Prato)*** Mauro CUCCURESE (Partenope Napoli)*** Raffaele DELLA RAGIONE (Plusvalore Gran Parma)** Jacopo FERRARI (Banca Monte Parma Junior) Tommaso FINOTTO (Orved San Donà) Marco FONTANESI (Cosmo Haus Reggio Emilia)** Antonio FRANCO (Rugby Fiumicino)*** Giacomo FURLAN (Ruggers Tarvisium) Nicola GASPARETTO (Femi-CZ Rovigo Jr.) Ludovico GOFFI (Rugby Rovato)** Pietro GREGORIO (Med Italia Pro Recco) Vincenzo IANNACE (UR Sannio)*** Stefano IOVENITTI (Ferla L’Aquila)*** Simone MARINARO (UR Sannio)*** Francesco MASCAGNI (Primavera Rugby)*** Alain MORICONI (AlmavivA UR Capitolina) Luca NOSTRAN (Petrarca Padova Jr.) Alberto PONCHIA (Petrarca Padova Jr.) Davide RIMPELLI (Rugby Academy) Filippo SCALVI (Rugby Rovato) Samuel SENO (Benetton Treviso) Federico SILVESTRI (Rugby Academy) Davide VACCARI (Plusvalore Gran Parma)** Marcello VIOLI (Rugby Academy) *membro dell’Accademia FIR Nord-Est Mogliano Veneto **membro dell’Accademia FIR Nord-Ovest di Parma **membro dell’Accademia FIR Centro-Sud “Lorenzo Sebastiani” di Roma _________________________ Andrea Cimbrico

